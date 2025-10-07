Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Demi Moore

Dopo aver dimostrato al mondo quanto i capelli lunghi abbiano poco a che fare con l’età, scardinando un’apparizione eterea dopo l’altra tutti quei preconcetti ormai demodé, Demi Moore pare aver portato al livello successivo la sua lucente chioma da sirena. E lo ha fatto grazie ad una delle mode più forti (anche) dell’autunno 2025: la frangia.

Demi Moore cambia look: la frangia di Gucci è già tendenza d’autunno 2025

Sempre e comunque affascinante, pronta a cambiare stile — e persino forma — per pure esigenze di copione, dopo la testa rasata di Soldato Jane ed il copiatissimo pixie cut alla Ghost, Demi Moore ha a distanza di anni un nuovo taglio di capelli: la star di The Substance ha esordito con una frangetta nuova di zecca nel teaser del cortometraggio di Gucci The Tiger, per la precisione una curtain bangs lunga e sfilata che si sposa alla perfezione con l’iconica chioma ultra liscia e lunga che caratterizza il suo signature look.

Nel video del regista Premio Oscar Spike Jonze e Halina Reijn vediamo l’attrice 62enne, nella propria sontuosa dimora di campagna e con il bel volto rigato dalle lacrime, vestire i griffatissimi panni di Barbara Gucci, introdurre l’era Demna nella casa di moda italiana: a scolpire il personaggio è stato, a colpi di forbici, Dimitris Giannetos, regalandole un look dal sapore anni Settanta che è già desideratissimo da tutte.

Dopotutto parliamo di un taglio versatile, adatto davvero ad ogni età, che esalta alla perfezione visi ovali ed a cuore, incorniciando lo sguardo e addolcendo istantaneamente i lineamenti, quanto visi tondi se alleggerita ai lati.

Unica attenzione doverosa è in compenso da dare alla texture del capello, che deve essere liscia o anche leggermente mossa, purché rimanga morbida e fluida. Grazie alla sua direzione, inoltre, questa particolare frangia sa minimizzare gli eventuali segni del tempo della fronte ponendo tutto il focus sugli occhi. Non stupisce affatto che sia sulla vetta delle tendenze capelli dell’autunno 2025.

Super cool su t-shirt e jeans, come vediamo nel suo ultimo post Instagram, l’inedito hairlook dalle vibes rock ‘n’ roll di Demi Moore si è trasformato in qualcosa di totalmente differente quando lei si è calata nelle rigorose vesti della Responsabile di Gucci, International e Presidente della California; la quale, stretta nella sua giacca rossa con dettaglio prezioso, è intenta nell’organizzare una festa ultra glamour per la sua famiglia mentre sotto la superficie le cose si complicano.

Insomma, ci troviamo di fronte a quella che ha tutta l’aria di essere una metamorfosi di stile, e giusto in tempo per l’autunno 2025. Ma siamo davvero certi si tratti di una novità?

Demi Moore, la nuova frangia è un salto nel tempo: l’era “Striptease” è tornata?

“Frangia — di tanto in tanto. Grazie Gucci per avermi permesso di riportare in auge la frangia per la prima volta dai tempi di Striptease!”, si legge nella didascalia a contornare gli scatti postati sui social dalla stessa Demi Moore. Ed ecco in un attimo spiegato quell’intenso effetto déjà vu.

La si vede infatti nella seconda foto del carosello in un frame tratto dal celebre film drammatico del 1996, Striptease, con la stessa identica frangia lunga e leggera a scenderle sugli occhi verdi, come se il tempo non fosse mai passato.