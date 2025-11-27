Ford Puma & Nuova Puma Gen-E: il lato più chic del SUV che fa brillare le tue giornate

Ufficio Stampa Ford Italia Nuova Ford Puma

C’è un momento in cui il mondo dell’auto incrocia il nostro quotidiano con un tocco di stile inaspettato. È esattamente ciò che succede con nuova Ford Puma e con l’arrivo di nuova Puma Gen-E: due anime diverse, una più tech e connessa, l’altra totalmente elettrica, entrambe con un denominatore comune… farci sentire bene al volante.

Un SUV che non si limita a portarci in giro: ci accompagna, ci coccola e ci rappresenta.

Design che ti veste: linee morbide, luce perfetta e dettagli “wow”

La nuova generazione di Puma si presenta come un abito su misura: più scolpita, più luminosa, più elegante. I fari Matrix LED – sì, proprio quelli che illuminano come uno shooting serale – sono uno degli highlight del nuovo design, insieme al frontale “a scudo” che rende il look ancora più fresco e contemporaneo.

La versione Gen-E, 100% elettrica, aggiunge un tocco futuristico: linee pulite, cerchi sportivi e una presenza scenica che non passa inosservata. È quella compagna di viaggio che si fa notare ma senza urlare.

Interni che sembrano un salotto moderno

Due maxi-schermi digitali da 12,8” e 12” trasformano l’abitacolo in un ambiente puro, luminoso, ordinato.

Perfetto per chi ama lo stile minimal ma cerca anche comfort, chiarezza, immediatezza. Alexa Built-In diventa quasi un’amica in auto: playlist, meteo, promemoria, itinerari… tutto con la tua voce. E su Gen-E l’esperienza si fa ancora più fluida, con un’interfaccia che ti guida nella gestione della ricarica come fosse la dashboard di una beauty-routine ben organizzata.

Guida leggera, sicura, intuitiva

Mai più ansia da parcheggio stretto: la telecamera a 360° mostra tutto dall’alto, come un drone personale.

Mai più sorprese in curva: l’auto legge la strada, anticipa rotatorie e rallentamenti, rendendo ogni tragitto morbido, naturale, quasi “setoso”. Che tu sia una pendolare, una viaggiatrice seriale o semplicemente una che ama la guida rilassata, Puma ti accompagna con una dolcezza inaspettata.

Spazio per la vita vera: shopping, palestra, weekend fuori

Il MegaBox – il vano nascosto sotto il bagagliaio – è una di quelle invenzioni che ti chiedi come mai non esistessero prima: 80 litri extra per scarpe da ginnastica, borse, spesa o l’attrezzatura di un weekend. Sulla Gen-E trovi addirittura 523 litri totali: abbastanza per chi vive con una valigia sempre pronta o per chi ama muoversi leggera ma… ben organizzata.

Motori intelligenti: mild-hybrid per tutti i giorni, elettrico per chi vuole il futuro adesso

La nuova Puma propone motori EcoBoost Mild Hybrid brillanti e scattanti, perfetti per la vita urbana e per i piccoli viaggi fuori città.

Ma la protagonista glamour è sicuramente Puma Gen-E, con:

fino a 376 km di autonomia ,

, ricarica 10-80% in soli 23 minuti ,

, una guida silenziosa e fluida che è un invito a prendersi il proprio tempo

È l’elettrico pensato per chi vuole semplicità, non complicazioni.

Un’auto che segue il ritmo della tua vita

Ford Puma – mild-hybrid o completamente elettrica – è il SUV che unisce stile e funzionalità, tecnologia e leggerezza.

È elegante ma non impegnativa, moderna ma intuitiva, compatta ma spaziosa: un equilibrio raro, come un accessorio perfetto che completa ogni outfit.

Per chi ama muoversi con personalità, senza rinunciare a comfort e bellezza, è decisamente una nuova alleata da mettere in wishlist.

