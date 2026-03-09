Ford Puma Sound Edition: quando la musica diventa emozione

Ufficio Stampa Ford Italia Ford Puma Sound Experience

Ci sono momenti in cui l’auto diventa il nostro piccolo rifugio. Tra impegni, commissioni e giornate che corrono veloci, basta chiudere la portiera per ritagliarsi uno spazio personale. Poi parte una canzone. E anche se siamo in coda, qualcosa cambia: non è più solo traffico, è un’emozione che ci accompagna.

Nuova Puma Sound Edition nasce proprio da questa idea. Non solo spostarsi, ma vivere il viaggio in modo più intenso. Non solo ascoltare, ma sentire la musica in modo più profondo, più fisico, più personale.

La musica non si ascolta soltanto

Si vive, si respira, si sente

Il progetto “Sound Experience – la musica, sentila davvero” parte da un’intuizione chiara: la musica non è solo qualcosa che entra nelle orecchie. È vibrazione, ritmo, pelle d’oca.

All’interno della Puma Sound Edition, il sistema audio B&O calibrato da HARMAN crea un’atmosfera immersiva. I bassi sono profondi ma eleganti, le voci nitide, ogni dettaglio sonoro trova il suo spazio. Non è solo potenza – che arriva fino a 650 watt – ma equilibrio.

È quell’effetto “bolla” che ti isola dal caos, perfetto quando hai bisogno di ricaricarti o semplicemente di cantare la tua canzone preferita senza testimoni.

Due donne, due visioni

Ludovica Billi e Daniela Collu raccontano la musica oltre i confini

A rendere ancora più speciale il progetto sono le storie di due donne che hanno trasformato la propria sensibilità in forza.

Ludovica Billi, impegnata nella sensibilizzazione sulle disabilità uditive, dimostra che la musica può essere sentita dai non udenti attraverso le vibrazioni e il tatto. Un messaggio di inclusione autentico: l’emozione non ha barriere, cambia solo il modo in cui la percepiamo.

Accanto a lei, Daniela Collu porta la sua esperienza di sinestesia, raccontando come i suoni possano trasformarsi in colori e forme. Per alcune persone una nota è blu, un ritornello è rosso, un assolo è oro. Non è fantasia: è un altro modo di vivere la musica.

Due visioni diverse, unite da un filo comune: la musica è intima, personale, femminile nel suo modo di attraversare le emozioni.

Design che accarezza lo sguardo

Cura dei dettagli, dentro e fuori

La versione Sound Edition non è solo audio. È anche estetica.

I cerchi in lega rifiniti in Magnetite, il Metropolis White dalla finitura perlescente, i dettagli a contrasto: tutto comunica carattere senza eccessi.

Dentro, i tessuti Metal Grey e le tonalità luminose creano un ambiente accogliente, quasi rilassante. È uno spazio che non sovrasta, ma accompagna.

Il viaggio come momento per sé

Spesso viviamo l’auto come un mezzo per fare tutto. Ma può diventare anche uno spazio per fermarsi, respirare, ascoltarsi.

Puma Sound Edition ci porta nel viaggio non solo con distanza da percorrere, ma con il tempo da vivere.

E mentre fuori il mondo corre, dentro possiamo scegliere la nostra colonna sonora.

Senza pensieri. Senza interferenze. Solo noi, la strada e quella vibrazione che – quando arriva – ci fa sorridere anche al semaforo.

