Daniele Lavia, quanto è alto il fuoriclasse della nazionale di volley

Daniele Lavia è uno schiacciatore della nazionale di pallavolo maschile: quanto è alto

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Daniele Lavia

Daniele Lavia è uno dei protagonisti annunciati dell’Eurovolley maschile, in corso di svolgimento tra Bulgaria, Finlandia, Romania e Italia. Lo schiacciatore calabrese si è già messo in evidenza nei primi match della competizione, risultando tra i migliori marcatori in campo: cattiveria agonistica, tecnica impeccabile e un’altezza di tutto rispetto, Daniele sembra aver già conquistato il cuore di tutti gli spettatori.

Daniele Lavia, chi è e quanto è alto

Daniele Lavia è alto circa 2 metri e pesa 92 kg. Nato a Cariati, in provincia di Cosenza, il 4 novembre 1999 ha 26 anni: oggi è uno degli schiacciatori di punta della nazionale di volley italiana. Cresciuto pallavolisticamente nella sua regione d’origine, Daniele ha ottenuto la consacrazione sportiva tra il Materdomini Castellana Grotte, Ravenna e Modena, prima di approdare alla sua attuale squadra Itas Trentino.

A Trento ha conquistato importanti trofei come la Champions League 2024 e la Supercoppa italiana 2021, oltre a 2 squdetti. Altrettanto importante la sua avventura con la nazionale, iniziata a soli 19 anni nel 2019: con la maglia azzurra ha vinto un Europeo nel 2021 e un Mondiale nel 2022, partecipando anche alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi 2024.

Oggi Lavia è uno degli schiacciatori di punta dell’Italvolley, e i numeri pubblicati del CEV (Federazione Europea Pallavolo) parlano chiaro: con un’impressionante elevazione d’attacco/reach di 360 cm e un block reach di 345 cm, è sicuramente tra i più temuti dai rivali. Insomma, le caratteristiche da numero 1 sembrano esserci proprio tutte.

Daniele Lavia, l’infortunio e il recupero

Daniele Lavia è uno dei protagonisti annunciati degli Europei di volley, soprattutto perché è la prima manifestazione importante a cui prende parte dopo un brutto infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per circa un anno. Nel 2025, infatti, fu operato d’urgenza per una serie di fratture scomposte ed esposte del quarto e quinto dito della mano destra: a causa dei lunghi tempi di recupero, non potè prender parte ai Mondiali nelle Filippine, poi vinto dai suoi compagni della Nazionale.

Tornato in campo a giugno 2026, Daniele spiegò di non aver ancora recuperato del tutto, e di aver bisogno di tempo per trovare il ritmo partita. Ad oggi, anche alla luce dei risultati dei due primi match dell’Europei contro Grecia e Svezia, sembra decisamente tornato ai suoi livelli migliori.

Daniele Lavia, la fidanzata e le passioni

Considerato uno dei pallavolisti più attraenti del circuito grazie al fascino mediterraneo, Daniele Lavia è molto riservato quando si parla della sua vita privata. Sembra comunque sia fidanzato con una ragazza trentina di nome Elena, igienista dentale: proprio con lei, ama trascorrere il tempo libero quando non è impegnato con la pallavolo. Il 26enne è anche molto legato alla sua famiglia, con cui interagisce spesso anche sui social: d’altro canto, la passione per lo sport sarebbe arrivata proprio grazie a fratelli e cugini.

Nonostante la dieta rigida che lo sport agonistico gli impone di seguire, il pallavolista ha spiegato in più occasioni di essere molto goloso, e di amare la pasta, soprattutto la lasagna. In campo musicale, invece, è piuttosto tradizionalista: la sua canzone preferita è Avrai di Claudio Baglioni.