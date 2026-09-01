Alessandra Amoroso, perché è assente ai Power Hits Estate 2026: il forfait improvviso

IPA Alessandra Amoroso

A poche ore dal via – il concerto di RTL 102.5 dei Power Hits Estate inizia alle 21.00 in punto all’Arena di Verona, il primo settembre – Alessandra Amoroso ha comunicato un forfait improvviso. Attesa stasera sul palco dell’Arena di Verona della grande festa firmata RTL 102.5, ha dovuto rinunciare all’ultimo. A fermarla, un malanno di stagione, che le impedisce di raggiungere il pubblico veronese proprio nel giorno dell’evento. E il dispiacere è doppio: quella di stasera non era una serata come le altre.

Alessandra Amoroso spiega l’assenza ai Power Hits Estate 2026

Con poche righe affidate ai social, poco prima dell’inizio dello show, Alessandra Amoroso ha spiegato il motivo della rinuncia senza nascondere una punta di amarezza. “Una piccola ma fastidiosa influenza ha deciso di mettermi ko. Mi dispiace davvero tanto non esserci. Non vedevo l’ora di questa serata con Gianni Morandi. Tu sei sempre la mia hit parade“, ha scritto, giocando con affetto sul titolo del brano che avrebbe dovuto portare sul palco.

La sua non doveva essere un’esibizione qualunque; all’Arena, la Amoroso avrebbe ritrovato Gianni Morandi per cantare dal vivo la loro Hit Parade, il pezzo uscito lo scorso 19 giugno e nato, tra le altre, dalla penna di Jovanotti. Un incrocio tra due generazioni lontane della musica italiana, che però è riuscito a far breccia nel cuore dei fan al primo ascolto.

Quel duetto, purtroppo, non si farà, e con lui salta uno dei momenti che il pubblico pregustava di più, anche per l’occasione di vederli e sentirli insieme, sotto le stesse luci, due voci tanto diverse quanto affiatate. Nessuna preoccupazione, in ogni caso, per la salute della cantante. Le sue stesse parole lasciano intendere che si tratti soltanto di un fastidio passeggero: meglio riposare e rimettersi.

Power Hits Estate 2026, chi sale sul palco

L’evento, arrivato alla sua decima edizione e ormai tappa fissa dell’estate musicale italiana, ha fatto registrare ancora una volta il tutto esaurito. Sul palco si alterna una carrellata di nomi, per un unico obiettivo: incoronare il tormentone della radio negli ultimi mesi.

Da Angelina Mango a Emma, passando per Gabbani, Noemi, i Pinguini Tattici Nucleari, Irama e tanti altri, non mancano nemmeno le sorprese dell’ultimo minuto, con l’arrivo degli artisti più importanti della scena musicale italiana, accolti dal boato del pubblico.

Prima della Amoroso, anche Tommaso Paradiso ha dato forfait a causa del Toscana virus: “Una decina di giorni fa un pappatacio ha deciso di pungermi. (…) Mi dispiace tantissimo non essere presente agli RTL Power Hits e ai Radio Zeta Future Hits domani e dopodomani”, aveva detto l’artista. Di seguito l’elenco completo degli artisti che salgono sul palco, in ordine alfabetico.

Angelina Mango

Anna

Ariete

Bea

Biagio Antonacci

Bresh

Delia

Ditonellapiaga

Elisa

Emma

Ernia

Fabri Fibra

Francesco Gabbani

Fred De Palma

Fulminacci

Gaia

Gianna Nannini

Gianni Morandi

Irama

J-Ax

Juli

Levante

Madame

Marco Masini

Marco Mengoni

Merk & Kremont

Noemi

Pinguini Tattici Nucleari

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Sayf

Serena Brancale

The Bausa

The Kolors

TonyPitony

Il momento clou, come da tradizione, è quello della proclamazione del brano vincitore, decretato tra i gusti degli ascoltatori e i dati sui passaggi radiofonici. Negli anni, la Amoroso si è già affacciata più volte su quel palcoscenico, arrivando persino a trionfare in coppia con i Boomdabash per ben due volte.