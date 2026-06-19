Alessandra Amoroso e Gianni Morandi conquistano l’estate con Hit Parade: il nuovo singolo

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IPA Alessandra Amoroso e Gianni Morandi pubblicano il singolo "Hit Parade"

L’estate è la stagione in cui la musica cambia ritmo. Arrivano le canzoni da ascoltare in viaggio, quelle che accompagnano le giornate al mare e i ritornelli destinati a seguirci per mesi. Ma la bella stagione è anche il momento perfetto per i grandi duetti: alcuni tornano puntuali anno dopo anno, altri invece sorprendono proprio perché sembrano appartenere a mondi lontani.

Tra gli incontri musicali più inaspettati di questa estate c’è quello tra Alessandra Amoroso e Gianni Morandi, due artisti che appartengono a generazioni diverse ma che hanno deciso di unire le forze con Hit Parade, un nuovo singolo pronto a conquistare i pomeriggi e le serate sulle spiagge.

Alessandra Amoroso e Gianni Morandi pubblicano “Hit Parade”

Le prime avvisaglie che qualcosa stesse bollendo in pentola erano arrivate qualche settimana fa, quando Gianni Morandi aveva condiviso sui social uno scatto insieme ad Alessandra Amoroso realizzato da sua moglie Anna Dan. Una foto che aveva subito acceso la curiosità dei fan e fatto nascere le prime ipotesi su una possibile collaborazione tra i due artisti.

Oggi quei sospetti trovano conferma in Hit Parade, il nuovo singolo che unisce due artisti appartenenti a generazioni diverse ma accomunati dalla stessa voglia di divertirsi con la musica. Il brano si muove infatti su sonorità pop luminose e leggere, con un ritornello che accende un’energia perfetta per lasciarsi andare.

A rendere ancora più interessante il progetto c’è anche la firma di Jovanotti, autore del pezzo insieme a Liguori, Ferrara e Donadei. Un dettaglio che non sorprende troppo, considerando il legame artistico e umano che da anni lo unisce a Gianni Morandi. E in effetti in Hit Parade si ritrova proprio quello sguardo positivo e spontaneo che ha spesso caratterizzato la scrittura di Lorenzo Cherubini.

Più che inseguire la nostalgia, il brano celebra il piacere di cantare insieme, vivere il presente e concedersi un po’ di leggerezza. Un messaggio che arriva senza pretese e che sembra fatto apposta per accompagnare i mesi più spensierati dell’anno.

E parlando di voglia di godersi l’estate attraverso la musica, Gianni Morandi si prepara a tornare sui palchi con C’era un ragazzo estate 2026, tour che prenderà il via il 31 agosto e celebra i sessant’anni di uno dei brani più rappresentativi del suo repertorio.

Morandi e Amoroso, un incontro che arriva da lontano

Per Alessandra Amoroso e Gianni Morandi quello avvenuto durante l’estate 2026 non si tratta di un primo incontro. I loro percorsi si erano già incrociati nel 2009, quando la cantante, appena uscita dalla vittoria ad Amici, era stata scelta da Morandi per affiancarlo in televisione.

Da allora sono passati più di quindici anni e oggi quella conoscenza si trasforma in una collaborazione vera e propria. Un dettaglio che rende Hit Parade ancora più interessante proprio perché non nasce da un featuring costruito a tavolino per l’estate ma dall’incontro tra due artisti che si conoscono da tempo.

Da una parte una delle voci pop più apprezzate degli ultimi anni, dall’altra uno dei protagonisti assoluti della musica italiana. Una combinazione che ha tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio nelle playlist estive e provare a scalare le classifiche nelle prossime settimane.