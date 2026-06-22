Vita! Il concerto, la scaletta del 22 giugno: conducono Nek e Giorgia Cardinaletti

Una serata-evento trasmessa dal Circo Massimo e con un intento benefico: la scaletta del concerto condotto da Nek e Giorgia Cardinaletti

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IPA Annalisa

Roma si prepara a vivere una serata magica sotto le stelle del Circo Massimo. Questa sera, lunedì 22 giugno, il cuore della Capitale diventa il palcoscenico di Vita! Il concerto, un evento straordinario che propone musica di altissimo profilo, impegno sociale e una nobile finalità benefica che non deve essere messa in secondo piano. In onda in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21:30, la manifestazione nasce in occasione della Giornata mondiale contro la droga e le dipendenze, utilizzando il linguaggio universale delle canzoni per lanciare un messaggio di speranza e consapevolezza.

Vita! Il Concerto dal Circo Massimo di Roma

Il titolo della kermesse trae ispirazione dal capolavoro di Lucio Dalla e Gianni Morandi, impreziosito dal tocco poetico di Mogol. È un inno alla forza e alla bellezza dell’esistenza che punta a dialogare direttamente con le nuove generazioni. Il brano è stato portato anche sul palco del Festival di Sanremo 2026 da Tredici Pietro, che si è esibito insieme al padre Gianni Morandi, tra gli interpreti originali del brano. A guidare il pubblico in questo viaggio tra musica e testimonianze ci sarà una coppia di conduttori d’eccezione, inedita ma dal grande fascino, composta dal carismatico Nek e dalla giornalista Giorgia Cardinaletti, già presente all’Ariston come co-conduttrice nella serata finale della kermesse condotta da Carlo Conti.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra le principali realtà del settore musicale come AssoConcerti, FIMI e SIAE insieme alla Fondazione Garda Valley. L’iniziativa gode inoltre del patrocinio del Ministero della Cultura e del Ministero del Turismo. Oltre all’aspetto puramente artistico, l’evento ha anche un intento solidale: l’intero ricavato sarà infatti devoluto alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS per sostenere la ricerca scientifica e potenziare i percorsi di cura.

La scaletta della serata su Rai1

Sul palco del Circo Massimo si alternerà il gotha della musica italiana, accompagnato dalla maestosità della Nuova Orchestra Sinfonietta, diretta dal Maestro Leonardo De Amicis, garanzia di qualità e raffinatezza sonora. La scaletta, ricca di successi iconici, vedrà la partecipazione di Andrea Bocelli, Annalisa, Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Emma, Antonello Venditti, Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Riccardo Cocciante e Il Volo.

Non mancheranno momenti di riflessione e interventi significativi, con la presenza di personaggi amatissimi dal pubblico come Lorella Cuccarini e Raoul Bova, chiamati a offrire il loro contributo in una serata che vuole celebrare stili di vita sani e il valore della prevenzione, riassunti perfettamente dallo slogan internazionale dell’iniziativa: “Believe in yourself, in a life full of health”.

Quando e dove vedere Vita! Il concerto

Per chi non potrà essere fisicamente al Circo Massimo, l’appuntamento è imperdibile su Rai 1 alle 21:30. Sarà inoltre possibile seguire lo show in diretta streaming e rivederlo on demand sulla piattaforma RaiPlay. Si prospetta una serata in cui la musica, oltre a intrattenere, si fa strumento di riflessione profonda, ricordando a tutti quanto sia prezioso credere sempre in se stessi e nel valore inestimabile della propria vita.