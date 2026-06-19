Nek e Giorgia Cardinaletti conducono il concerto Vita!: ospiti e date

Nek e Giorgia Cardinaletti si preparano a guidare il concerto Vita! con tanti ospiti famosi e un tema importante

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IPA Nek e Giorgia Cardinaletti

Nek e Giorgia Cardinaletti condurranno il concerto Vita! organizzato al Circo Massimo a Roma, con tantissimi ospiti, canzoni e un impegno importante.

Nek e Giorgia Cardinaletti conducono Vita!

L’appuntamento è per lunedì 22 giugno alle ore 21 sul palco del Circo Massimo a Roma. L’evento verrà trasmesso in diretta su Rai Uno e in eurovisione ed è stato organizzato per volere del ministero della Cultura e del Turismo insieme a Fimi e Siae. L’occasione è la Giornata mondiale contro le droghe e le dipendenze.

A condurre la manifestazione saranno Giorgia Cardinaletti, giornalista del Tg1 e conduttrice, e Nek. Insieme a loro Lorella Cuccarini e Raoul Bova, due ospiti d’onore che annunceranno gli artisti sul palco.

Prenderanno parte a Vita! anche Andrea Bocelli, Antonello Venditti, Annalisa, Gianni Morandi, Riccardo Cocciante, Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Biagio Antonacci, Emma e il Volo. Ad accompagnarli la Nuova Orchestra Sinfonietta con la direzione di Leonardo De Amicis. Presenti fra gli ospiti anche i premi Nobel per la Medicina Thomas Sudhöf e Gregg Semenza.

L’incasso del concerto verrà devoluto al policlinico Gemelli per sostenere le attività di cura e ricerca scientifica. “La vita è importante per tutti, allo stesso livello sia per i giovani che per gli anziani – ha spiegato Raoul Bova in conferenza stampa – ed è fondamentale dare valore alla vita e a ogni giorno della nostra vita”.

“Davvero è un bellissimo modo di stare assieme – ha aggiunto Nek -, quello di celebrare la vita con il divertimento che assicura la musica che è immortale: attraverso le canzoni, si parla a tutti e si lanciano messaggi che aiutano a diradare le nebbie che talora avvolgono la nostra vita”.

L’evento benefico su Rai Uno

Il titolo dell’evento, ossia Vita!, è ispirato a Vita, la canzone interpretata da Gianni Morandi e Lucio Dalla con il celebre verso di Mogol che recita: “Vita in te ci credo”.

L’appuntamento è per le 21 con una sfida importante, quella di spingere i ragazzi a curare la propria salute, grazie anche allo slogan dell’evento che è: “Believe in yourself, in a life full of health”.

“Penso che la sfida più grande per una vita lunga e piena non sia solo mantenersi in salute ma anche mantenere mente e corpo in azione verso un obiettivo che ci appassioni”, ha svelato Thomas Sudhöf.

Vita! è stato presentato da AssoConcerti- Associazione italiana musica dal vivo, Fimi-Federazione industria musicale italiana e Siae-Società italiana autori editori, tre istituzioni della musica. Inoltre è realizzato in collaborazione con la Fondazione Garda Valley e con il patrocinio del ministero della Cultura e del ministero del Turismo. A produrre il concerto Prime Time Rai e Friends Tv.

I biglietti sono già disponibili su Ticket One con le prevendite aperte dal 6 giugno. La poltronissima numerata ha un costo di 30 euro, mentre la tribuna numerata costa 20 euro. Poiché la finalità dell’iniziativa è benefica non sono stati concessi ingressi omaggio.