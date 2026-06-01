Romano, classe 1995, cronista parlamentare de Il Messaggero e figlio d'arte: ecco chi è Francesco Bechis, il compagno della conduttrice del Tg1 Giorgia Cardinaletti e futuro marito

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

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Francesco Bechis è un giovane giornalista talentuoso, da tempo al fianco di Giorgia Cardinaletti, tra le conduttrici più amate del Tg1. I due formano una splendida coppia, sulla quale è aumentato il grado d’interesse del pubblico dopo la circolazione di notizie in merito al loro matrimonio. In molti ora si chiedono, conoscendo bene lei, chi sia lui: scopriamolo.

Chi è Francesco Bechis

Nato a Roma nel 1995, Francesco Bechis è un cronista parlamentare di 31 anni, impegnato con il quotidiano Il Messaggero, dove segue da vicino la politica italiana, il governo e gli affari internazionali.

Profilo serio e autorevole, costruito con studio e dedizione fin da giovanissimo. Questo mestiere era un po’ nel suo destino, essendo lui figlio d’arte. Suo padre è infatti Franco Bechis, giornalista di lungo corso e attuale direttore di Open, con un passato tra Repubblica, Libero e non solo. Sua madre è invece Monica Mondo, giornalista di Tv2000, a sua volta figlia di Lorenzo Mondo, storico editorialista de La Stampa.

Una famiglia in cui il mestiere dell’informazione si tramanda da generazioni e, come avvenuto per i suoi genitori, anche Francesco ha scelto una collega da avere al fianco per il resto della vita.

Studi e carriera

Percorso di studio solido, quello di Francesco Bechis. Dopo il diploma al Liceo Classico Dante Alighieri di Roma, si è laureato in Scienze Politiche alla prestigiosa LUISS Guido Carli. Durante il percorso universitario ha trascorso poi un anno di Erasmus a Copenaghen. Un’esperienza che ha arricchito la sua formazione internazionale. Un aspetto che si è poi riflesso nella sua specializzazione in geopolitica e affari esteri.

La carriera di Bechis ha avuto inizio nel 2017 con le prime collaborazioni per Formiche.net. Nel 2022 è poi approdato a Il Messaggero, dove si è affermato come cronista parlamentare. Il suo talento è stato poi riconosciuto anche con un importante premio. Nel 2014 ha infatti ottenuto il Premio Graldi per la categoria under 35 (dedicato ai giovani giornalisti più promettenti).

Bechis non è però soltanto un cronista, bensì anche un autore di libri. Si è occupato di temi complessi come la disinformazione russa e la geopolitica, firmando saggi come L’era dello sharp power e Realpolitik.

L’amore con Giorgia Cardinaletti

L’amore con Giorgia Cardinaletti è nato intorno all’estate 2025. Il loro è un rapporto ben distante dai riflettori, che i due vivono in totale riservatezza. I primi scatti rubati risalgono a gennaio 2026, ufficializzando la relazione per il grande pubblico. Da allora, però, i due non hanno mai dato adito al gossip, fino alla nuova grande ondata d’interesse, dato il prossimo matrimonio.

Inizialmente si è registrato un certo interesse anche per la differenza d’età tra i due. Sappiamo infatti che li separano 8 anni, avendone lei 39 e lui 31. Un dettaglio che non ha però minimamente scalfito la solidità della coppia.