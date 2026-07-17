Bad Bunny conquista Milano, la scaletta ufficiale del 17 e 18 luglio

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Bad Bunny

L’attesa è finalmente finita e Milano si prepara ad accogliere uno degli artisti più amati e influenti della musica internazionale del momento: Bad Bunny. Venerdì 17 luglio 2026 segna il debutto delle due uniche date italiane del suo attesissimo DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, un appuntamento che promette di trasformare l’Ippodromo SNAI La Maura in un vero e proprio spettacolo a cielo aperto. Dopo il successo delle tappe europee, il cantante portoricano arriva nel nostro Paese con una produzione imponente, una scenografia sorprendente e una scaletta ricca di hit che hanno già fatto ballare milioni di fan in tutto il mondo.

Bad Bunny in concerto a Milano: grande attesa tra i fan

Quando si parla di Bad Bunny non si parla mai solo di musica, ma di un’esperienza immersiva che unisce spettacolo, cultura e grande impatto visivo. L’atmosfera è già elettrica e migliaia di persone sono attese fin dal primo pomeriggio per assicurarsi i posti migliori e vivere da vicino un concerto destinato a diventare uno degli eventi musicali più memorabili di sempre.

Tra le curiosità più attese c’è senza dubbio la scenografia visto che il tour porta sul palco la celebre Casita, una ricostruzione di una tipica abitazione portoricana già diventata simbolo dell’ultimo progetto discografico dell’artista. Questo elemento scenico, ispirato a una vera casa dell’isola caraibica, rappresenta un omaggio alle sue radici e diventa il cuore emotivo dello show, regalando al pubblico un’atmosfera intima pur all’interno di una produzione gigantesca.

Non manca poi una delle novità più discusse del tour ovvero Los Vecinos, una speciale tribuna posizionata dietro il palco principale che permette agli spettatori di vivere il concerto da una prospettiva completamente diversa e decisamente coinvolgente.

Ad aprire il concerto di Bad Bunny ci pensano i Chuwi, gruppo portoricano formato da Lorén, Willy, Wester Aldarondo e Adrián López, band che aveva già collaborato con la star latina nel brano WELTiTA e che ha il compito di scaldare il pubblico con un opening act alle ore 19.00.

La scaletta ufficiale del 17 e 18 luglio

Con due sole date italiane, il passaggio di Bad Bunny a Milano rappresenta uno degli eventi musicali più esclusivi dell’anno. Tra effetti scenici spettacolari, una produzione curata nei minimi dettagli e una lunga sequenza di hit, il cantante è pronto a regalare ai fan una serata indimenticabile. Per chi sta sotto palco è molto più di un concerto, bensì un viaggio nella musica, nelle emozioni e nell’universo creativo di uno degli artisti più influenti del momento.

Naturalmente c’è grande curiosità per conoscere la scaletta del concerto: grande spazio per l’album DeBÍ TiRAR MáS FOToS, ma non mancano i brani che lo hanno consacrato come fenomeno globale.

I fan vogliono cantare a squarciagola successi come Tití Me Preguntó, una delle canzoni simbolo degli ultimi anni, insieme alle immancabili Callaíta e Moscow Mule, tratte dall’album Un Verano Sin Ti. Non mancano nemmeno pezzi amatissimi come Yo Perreo Sola, Safaera e La Santa, alternando così momenti più emozionanti a esplosioni di ritmo latino e reggaeton.

Ecco dunque i brani della scaletta in ordine di esibizione:

LA MuDANZA

Callaíta

Bamboleo

PIToRRO DE COCO

WELTiTA

TURiSTA

BAILE INoLVIDABLE

NUEVAYoL

VeLDÁ

Tití me preguntó

Neverita

Si veo a tu mamá

VOY A LLeVARTE PA PR

Me porto bonito

No Me Conoce

Bichiyal

Yo perreo sola

Da Me

Safaera

Diles

MONACO

La santa

CAFé CON RON

Ábreme passo

Ojitos lindos

La canción

KLOuFRENS

Moscow Mule

DÁKITI

Yonaguni

El apagón

DtMF

L’apertura generale dei cancelli è prevista alle 15:00, mentre chi possiede pacchetti VIP, Early Entry oppure l’accesso alle aree Gold Circle e Terrazza può entrare già dalle 14:30.