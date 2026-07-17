Bad Bunny è a Milano per le uniche date italiane del tour e conquista tutti con gli shorts pigiama style, il trend fashion che spopola sui social

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Bad Bunny

Bad Bunny si trova a Milano per le uniche due tappe italiane del suo attesissimo DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour del 17 e 18 luglio all’Ippodromo SNAI La Maura. Due concerti sold out che hanno richiamato fan da tutta Italia e dall’estero, confermando il successo planetario dell’artista portoricano. Ma, come accade ormai ad ogni suo viaggio, a far parlare non è soltanto la musica: ogni uscita pubblica diventa l’occasione per osservare da vicino i suoi look, spesso destinati a trasformarsi nei trend del momento.

E proprio il suo arrivo nel capoluogo lombardo ha acceso i riflettori su un outfit che sta già facendo discutere gli appassionati di moda.

Bad Bunny a Milano con i suoi iconici pantaloncini

Bad Bunny non conquista soltanto le classifiche musicali e, mentre i fan italiani si godono le due attesissime date milanesi del suo tour, c’è un dettaglio del suo guardaroba che sta già facendo discutere molto più di qualsiasi performance sul palco. Di che si tratta? Di un semplicissimo paio di shorts. O almeno, così sembrerebbe a prima vista.

Perché quando a indossarli è Bad Bunny, anche il capo più essenziale diventa immediatamente un oggetto del desiderio. È successo durante le ultime tappe del suo tour mondiale e si sta ripetendo anche a Milano, dove il cantante portoricano è arrivato sfoggiando un look che ha immediatamente fatto il giro dei social.

I pantaloncini scelti dall’artista ricordano quelli del classico pigiama, con linee morbide, tessuti leggeri e un’allure rilassata che rompe completamente gli schemi della moda maschile tradizionale. Un’estetica apparentemente semplice, ma studiata nei minimi dettagli, che conferma ancora una volta la capacità del cantante di anticipare le tendenze. E i fan hanno già ribattezzato i suoi pantaloncini i “bad shorts”.

Del resto, non è la prima volta che Bad Bunny trasforma un capo comune in un fenomeno virale, basta ricordare la recente tappa del tour a Varsavia, quando il cantante aveva sorpreso tutti con un paio di shorts azzurri diventati nel giro di poche ore uno degli argomenti più discussi su TikTok e Instagram. Migliaia di utenti hanno commentato il look, cercando di identificarne il marchio o di ricrearlo con alternative più accessibili.

Lo stile fashion e gender fluid di Bad Bunny

Ma qual è il segreto del successo dello stile di Bad Bunny? Sicuramente la naturalezza con cui l’artista riesce a mescolare elementi molto diversi tra loro: gli shorts vengono infatti abbinati a camicie oversize lasciate morbide, sneakers dal gusto rétro oppure stivali dal carattere deciso, senza dimenticare occhiali da sole, collane, cappelli e accessori capaci di completare ogni outfit con personalità.

Il risultato è uno stile immediatamente riconoscibile, che sfugge alle definizioni e supera i tradizionali confini tra guardaroba maschile e femminile. Bad Bunny continua infatti a essere uno dei principali interpreti della moda gender fluid, una filosofia che punta sulla libertà di esprimersi senza lasciarsi condizionare dalle convenzioni.

Negli ultimi anni il cantante ha dimostrato più volte di non avere paura di sperimentare: sul red carpet e nelle campagne pubblicitarie, ad esempio, ha alternato gonne, completi sartoriali colorati, smalti, gioielli importanti e silhouette insolite, trasformando ogni uscita pubblica in un manifesto di stile. Una scelta che gli ha permesso di diventare non solo una superstar della musica latina, ma anche una delle figure più osservate dall’industria della moda internazionale.

E gli shorts “pigiama style” sembrano già destinati a seguire questo percorso: freschi, pratici e versatili, rappresentano perfettamente quella ricerca di comfort che sta caratterizzando la moda degli ultimi anni, senza rinunciare a un tocco sofisticato.

Anche i social confermano il fenomeno: le immagini dell’arrivo di Bad Bunny a Milano hanno raccolto migliaia di condivisioni nel giro di poche ore, alimentando una nuova ondata di ispirazioni fashion.