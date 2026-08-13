Chi sono i figli di Mogol e che lavoro fanno

Quattro percorsi diversi per i figli di Mogol, tra musica, pittura e una scelta di riservatezza che li ha tenuti lontani dai riflettori

Getty Images Mogol con il figlio Francesco Rapetti nel 2011

Quello di Mogol, all’anagrafe Giulio Rapetti, è uno dei nomi più importanti della storia della musica italiana. Il paroliere, 90 anni il 17 agosto 2026, ha scritto centinaia di canzoni molte delle quali con Lucio Battisti.

Ha avuto quattro figli, Alfredo, Francesco, Mario e Carolina, nati da due diverse relazioni, e che nella vita hanno seguito strade differenti tra loro.

Da chi ha avuto i figli Mogol

Mogol dal 2007 è sposato con Daniela Gimmelli, con cui fa coppia dal 2001, ma non è lei la madre dei suoi figli.

I primi tre, Mario, Alfredo e Carolina, sono nati dalle nozze con la disegnatrice di moda Serenella De Pedrini che ha sposato nel gennaio 1961. Il rapporto tra i due si è concluso dopo alcuni anni e, successivamente, Mogol ha avuto una relazione con la pittrice e poetessa Gabriella Marazzi. Proprio da questo legame, nel 1979, è nato Francesco, il quarto dei figli del paroliere.

Nel 2006 l’autore ha ottenuto dal Ministero dell’Interno di aggiungere ufficialmente il cognome Mogol a quello anagrafico, ma non tutti i suoi figli hanno iniziato a usare il doppio cognome.

Alfredo Rapetti Mogol, paroliere sulle orme del padre

Tra i figli di Mogol, Alfredo Rapetti Mogol è quello che ha seguito più direttamente le orme paterne. Nato nel 1961, ha scelto lo pseudonimo di Cheope e ha costruito una lunga carriera nella scrittura di canzoni. La scelta dello pseudonimo è stata anche un modo per costruire una propria identità professionale, senza essere immediatamente associato al cognome del padre. Cheope ha firmato numerosi testi per importanti artisti italiani e internazionali. Tra le collaborazioni più note ci sono quelle con Raf, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Marco Mengoni, Alessandra Amoroso e altri interpreti della musica italiana.

Accanto alla carriera nel mondo della musica, porta avanti anche quella di pittore. Ha due figli, Bianca e Pietro, ma ha sempre mantenuto un profilo molto riservato riguardo alla sua sfera sentimentale e privata.

Francesco Rapetti tra musica e tv

Anche Francesco Rapetti, nato il 22 giugno 1979, ha seguito la strada della musica. È autore e cantante e ha scritto per diversi interpreti, tra cui Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Gabry Ponte, Amii Stewart e Dolcenera. Tra i suoi primi lavori figura il brano Questo grande pasticcio, interpretato proprio da Morandi nel 2001.

Nel 2007 Francesco ha pubblicato il suo primo album, Libero come un gabbiano, mentre nel 2008 ha partecipato al Festival di Sanremo con Come un’amante, brano scritto insieme al padre. Il suo percorso non si è limitato alla musica: nel 2011 ha partecipato anche a L’isola dei famosi, dopo aver avuto esperienze come autore televisivo, tra cui il lavoro per Saranno famosi, il programma che sarebbe poi diventato Amici. Oggi continua a occuparsi di musica come compositore e musicista e svolge anche attività nel mondo televisivo e dell’intrattenimento.

Da qualche anno ha una relazione con la modella Vanessa Minotti. Ha anche un figlio, Riccardo, che a luglio si è laureato in architettura al Politecnico di Milano.

Mario e Carolina lontani dalla vita pubblica

Per quanto riguarda Mario e Carolina Rapetti, le informazioni pubblicamente disponibili sono scarse poiché hanno sempre mantenuto una certa distanza dal mondo dello spettacolo.

Di Carolina si sa che ha avuto un rapporto con l’ambiente artistico e che è rimasta vicina al padre anche in alcuni momenti della sua attività professionale. Anche per quanto riguarda il primogenito Mario, le notizie sulla vita professionale e privata sono assenti. Ha scelto di vivere nell’anonimato, lontano dai riflettori che il cognome paterno avrebbe potuto portare.

Il cognome Mogol insomma ha segnato profondamente la storia della musica italiana, ma non ha determinato il destino dei suoi figli. Ognuno di loro ha scelto la sua strada, trovando in autonomia il proprio spazio e la propria identità.