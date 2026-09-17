Emma Marrone e Alessandra Amoroso, duetto a sorpresa all’Ippodromo: “Ci manchi”

Durante l'ultima data del suo tour Emma ha ospitato sul palco a sorpresa Alessandra Amoroso: esibizione da brividi e parole dolcissime tra le due amiche

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Getty Images Emma Marrone e Alessandra Amoroso

Un’amicizia che dura da anni, un palco condiviso e un legame che oltre la musica. Emma Marrone ha regalato al pubblico di Milano una delle sorprese più emozionanti dell’ultima tappa del suo tour, accogliendo sul palco Alessandra Amoroso, tornata a cantare accanto all’amica dopo essere diventata mamma della piccola Penelope.

Emma Marrone e Alessandra Amoroso di nuovo insieme sul palco: l’esibizione da brividi

Un incontro speciale, che ha segnato il ritorno sul palco di due grandi artiste legate da una forte amicizia: parliamo di Emma e Alessandra Amoroso, che a sorpresa hanno duettato all’Ippodromo di Milano in occasione dell’ultima tappa del tour della cantante.

L’esibizione da brivido ha mostrato la sintonia e l’energia pura delle due artiste, che si sono ritrovate a distanza di anni insieme sul palco trascinando il pubblico in uno dei momenti più intensi della serata, sulle note di Pezzo di cuore.

L’incontro tra le due cantanti è arrivato in un momento molto particolare della vita di Alessandra. Emma non ha nascosto la propria gratitudine per averla avuta accanto durante la serata: “Innanzitutto grazie perché so quanto è complesso”, le ha detto davanti al pubblico. “Eh, abbastanza”, ha risposto Amoroso con la spontaneità che da sempre caratterizza il rapporto tra le due.

Poi spazio anche all’ironia. “Ho scelto di fare la zia apposta“, ha scherzato Emma, ricevendo immediatamente la replica dell’amica: “E che zia!”. Ma dietro le battute è arrivata anche una dedica particolarmente affettuosa: Emma ha infatti invitato Alessandra a tornare presto alla musica. “Appena hai cinque minuti torna che ci manchi”, aggiungendo che l’amica merita “tutto e anche di più”.

Alessandra Amoroso, la nuova vita da mamma

Per Alessandra Amoroso l’ultimo anno ha segnato l’inizio di un capitolo completamente nuovo. Il 6 settembre 2025 è infatti nata Penelope, la sua prima figlia, avuta dal compagno Valerio Pastore. Una maternità arrivata a 39 anni e profondamente desiderata dalla cantante, che aveva raccontato a Verissimo come diventare mamma fosse da tempo uno dei suoi sogni.

Amoroso aveva spiegato di vivere questo momento con una consapevolezza diversa rispetto al passato, sentendosi più matura e focalizzata. Accanto a lei c’è Valerio Pastore, che la cantante ha descritto come un compagno presente, capace di sostenerla e aiutarla.

Emma Marrone e Alessandra Amoroso, un’amicizia nata con Amici

Quello tra Emma Marrone e Alessandra Amoroso è un rapporto che affonda le radici negli anni di Amici di Maria De Filippi, il talent che ha segnato l’inizio delle carriere di entrambe. Alessandra vinse l’ottava edizione del programma, mentre Emma conquistò la nona, entrando poco dopo in un panorama musicale nel quale l’amica aveva già iniziato a imporsi.

Negli anni le loro strade artistiche hanno seguito percorsi autonomi, ma il legame personale è rimasto. Le due cantanti hanno condiviso palchi, momenti pubblici e occasioni private, mostrando spesso una complicità fatta di affetto, ironia e sostegno reciproco.

A unirle è stato ancora di più è stato il brano Pezzo di cuore, pubblicato il 15 gennaio 2021 e scritto da Dardust e Davide Petrella. L’idea nacque da Emma, che sentiva fosse arrivato il momento giusto per incidere qualcosa insieme all’amica. Una scelta tutt’altro che costruita a tavolino: il progetto prese forma quasi in segreto e inizialmente persino le rispettive case discografiche ne erano all’oscuro.

La canzone, dedicata alla ricerca di un modo autentico di vivere i sentimenti e alla capacità di imparare ad amare anche se stessi, diventò così anche il racconto musicale del rapporto tra le due artiste. Pezzo di cuore fu poi portata sul palco di Amici e, poche settimane più tardi, al Festival di Sanremo 2021, dove Emma e Alessandra si esibirono insieme durante la quarta serata.

Prima di quel singolo le due cantanti avevano già incrociato più volte le rispettive esperienze artistiche, partecipando a esibizioni e iniziative comuni, senza però arrivare a incidere una canzone a quattro mani. Per questo Pezzo di cuore rappresentò un passaggio importante: dopo oltre dieci anni di amicizia e due percorsi musicali autonomi, Emma e Alessandra decisero finalmente di far incontrare anche le loro voci. E che oggi si sono incontrate di nuovo in una serata speciale, per la gioia dei fan.