Bianca Balti, rosa scultura da Stella McCartney: TOP

06/10/26 12:08

Bianca Balti è tra le protagoniste della Paris Fashion Week 2026 e per la sfilata di Stella McCartney sceglie un look che gioca con il romanticismo senza diventare mai lezioso. La top model italiana, presenza ormai familiare tra passerelle, campagne e front row internazionali, indossa un abito midi rosa costruito su volumi decisi, drappeggi e asimmetrie che scolpiscono la silhouette. Lo scollo profondo e le spalle enfatizzate aggiungono carattere, mentre le décolleté trasparenti alleggeriscono l’insieme. A completare tutto, il caschetto ondulato dal gusto rétro. Femminile, sofisticata e scenografica: decisamente TOP.
Settimana della moda
Foto di Ilaria di Pasqua

Ilaria di Pasqua

Lifestyle Editor

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.