Bianca Balti, rosa scultura da Stella McCartney: TOP
Bianca Balti è tra le protagoniste della Paris Fashion Week 2026 e per la sfilata di Stella McCartney sceglie un look che gioca con il romanticismo senza diventare mai lezioso. La top model italiana, presenza ormai familiare tra passerelle, campagne e front row internazionali, indossa un abito midi rosa costruito su volumi decisi, drappeggi e asimmetrie che scolpiscono la silhouette. Lo scollo profondo e le spalle enfatizzate aggiungono carattere, mentre le décolleté trasparenti alleggeriscono l’insieme. A completare tutto, il caschetto ondulato dal gusto rétro. Femminile, sofisticata e scenografica: decisamente TOP.