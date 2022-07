Piera Bassino, chi è la moglie di Pippo Franco e perché è famosa

Fonte: IPA Chi è Piera Bassino, la moglie di Pippo Franco

Ore delicate per Piera Bassino e suo marito Pippo Franco, ricoverato d’urgenza a Roma a seguito di un ictus. La donna, moglie e madre di due dei suoi figli non è conosciuta solamente per essere la sua compagna storica: scopriamo insieme chi è e perché è diventata famosa.

Piera Bassino: chi è e perché è famosa

Piera Bassino è la donna con cui Pippo Franco ha condiviso e condivide la sua vita da moltissimi anni. Originaria di Torino, è stata un’attrice di teatro. Volto di Due Strani Papà nel 1983, si è allontanata dal mondo dello spettacolo ormai da molto tempo per dedicarsi ad altre attività. Attualmente, svolge un lavoro di tutt’altra natura: gestisce, infatti, un’azienda di prodotti elettromedicali.

Dal grande amore per Pippo Franco ha avuto due figli, Tommaso e Gabriele, noto per la sua partecipazione a Temptation Island, su Canale 5, insieme alla sua ex fidanzata, Silvia Tirado. In quell’occasione, Pippo Franco aveva deciso di intervenire per commentare quanto accaduto all’interno del programma.

Prima di lei, il comico è stato sposato con Laura Troschel, venuta a mancare – purtroppo – nel 2016 a seguito di una grave malattia. Da lei ha avuto il suo primo figlio Simone.

Pippo Franco: come sta dopo l’ictus

Ore difficili, per Pippo Franco, ricoverato d’urgenza presso il Policlinico Gemelli di Roma a seguito di un malore avvenuto la notte tra l’11 e il 12 luglio. Come riportato da Fanpage, le condizioni del comico sarebbero risultate fin da subito molto gravi, e al momento starebbe ricevendo tutte le cure affinché possa riprendersi al più presto. La sua situazione. costantemente monitorata, starebbe migliorando di ora in ora.

“Pippo Franco, purtroppo, è stato ricoverato in condizioni gravissime al Gemelli di Roma, a seguito di un ictus avuto questa notte. Le condizioni sono terribili, preghiamo per te. Forza leone”, questa la dichiarazione di Alessandro Rosica, la prima trapelata sul grave stato di salute dell’attore che attualmente preoccupa il pubblico che lo segue da sempre. La notizia, poi, arriva a distanza di pochi giorni dalla bufala sulla sua morte, poi prontamente smentita.

Volto storico della comicità italiana, soprattutto per il suo ruolo all’interno del Bagaglino, Pippo Franco ha collezionato una serie successi in una carriera che si potrebbe definire poliedrica, per semplicità. Conduttore televisivo, sceneggiatore, commediografo e regista teatrale: una vita dedicata al lavoro e alla sua famiglia che ha sempre cercato di proteggere, nel pieno rispetto della privacy.

Le prossime ore saranno sicuramente cruciali per le sue condizioni di salute, ma da un primo aggiornamento su Ansa Pippo Franco sarebbe in fase di ripresa. Il comico dovrà sottoporsi a una serie di accertamenti per individuare le cause dell’ischemia che l’ha colpito e, stando alle buone notizie emerse grazie ad AdnKronos, potrebbe fare ritorno a casa già alla fine di questa settimana. Tuttavia, le informazioni sulle sue condizioni sono state contrastanti, almeno fino ai primi aggiornamenti rilasciati dalle agenzie. Le sue condizioni, dapprima definite molto gravi, sono andate migliorando rapidamente, fino a non destare più preoccupazione. Ansa ha parlato di condizioni “discrete”.