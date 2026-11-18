Il cantautore bolognese ha chiesto la mano alla sua Beba dopo 46 anni d’amore. Andrea Mingardi e Roberta Naldi sono sposi, radiosi, a 86 anni

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IPA Andrea Mingardi

L’amore non ha età e neppure una data di scadenza. Non è mai troppo tardi per celebrare la storia che ti ha cambiato la vita, mai troppo tardi per chiedere la mano alla donna amata. Andrea Mingardi ci ha messo quasi mezzo secolo ma, infine, ha sposato la sua Beba. Il cantautore 86enne annuncia il matrimonio con la compagna Roberta Naldi, con la solita ironia ma senza poter nascondere l’emozione: “Non è cambiato niente ma Roberta è mia moglie e ne sono orgoglioso”.

Le nozze a 86 anni, dopo 46 anni insieme

“Ebbene sì, mi sono sposato”: così, senza troppo giri di parole, Andrea Mingardi annuncia il grande evento, consapevole di lasciar tutti un po’ di stucco. “Certo è stata un po’ lunga. – scherza – Un fidanzamento di 46 anni!”. E proprio per questo, gli sposi speravano all’inizio in qualcosa di intimo, veloce, solo loro senza dirlo a nessuno. Il segreto, però, è rimasto segreto ben poco: “Si è sparsa la voce e i parenti stretti non potevamo escluderli”. E meno male, nel giorno più bello c’èrano anche le persone più care, le figli e i nipotini: “Le mie figliole sono state eccezionali per amore e entusiasmo. Leo, il mio nipotino, ci ha consegnato le fedi davanti al sindaco e si è commosso”.

La decisione è stata presa appena pochi mesi fa. “Gliel’ho chiesto a giugno e lei mi ha guardato come fossi un pazzo” ha raccontato Mingardi. Ma infine, “siamo stati felici di questa decisione” ed è stata, racconta il cantautore, una giornata indimenticabile: “Come dei bambini che giocassero al matrimonio. Bella l’atmosfera, bello il posto, belli tutti i presenti e bello il mio amore”.

Eh sì, perché non c’è location che tenga, ingrediente essenziale per delle nozze da favola è l’amore, e in questa coppia ce n’è parecchio, “un amore collaudato” scrive lo sposo. Traspare dalle parole con cui, ha cerimonia conclusa, si rivolge alla sua Beba: “Compagna di una vita, complice, che sa condividere qualsiasi cosa: lavoro, amicizie, affetti, sentimenti e tutte le folli passioni nelle quali l’ho coinvolta”. Adesso, in fondo, “non è cambiato niente”, ma forse è cambiato tutto e non si può che gioire di fronte a questa coppia che ci ricorda che non serve aver vent’anni per vivere un amore grande grande.

Chi è Beba, il grande amore di Andrea Mingardi

Andrea Mingardi e Roberta Naldi si sono sposati il 24 ottobre 2026 a Calderino, nel Comune di Monte San Pietro, sui colli bolognesi. Bologna – e in particolare la sua squadra di calcio – sono il secondo grande amore del cantautore, il terzo è la musica. Mingardi fu al centro del fermento artistico che coinvolse la Bologna degli Anni ’70, amico storico di Lucio Dalla. Fondò diversi gruppi, sperimentando dal jazz alla parodia del punk fino a brani in dialetto bolognese.

Come autore ha collaborato con alcuni tra i più grandi nomi della musica italiana: ha scritto per Gianni Morandi, Mina, Ornella Vanoni e gli Stadio. Nel settore è noto perché fondatore della Nazionale Cantanti, la squadra di calcio degli artisti, di cui oggi è vicepresidente. Mingardi è anche prolifico autore di romanzi, tutti dedicati alla sua Bologna. Una vita intensa e ricca di avventure, con una sola costante: Roberta Naldi.

“Passa il tempo e cambiano le note, ma tu rimani sempre il mio pezzo preferito, quello che non stona mai” aveva scritto lui nel giorno del suo compleanno, festeggiando questa “donna che riesce a tenere a tempo il mio cuore anche quando va fuori ritmo”.