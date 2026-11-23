Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos I gioielli Swarovski scontati con il Black Friday

Brillare da mattina a sera non è mai stato così conveniente! Con il Black Friday 2026 infatti su Amazon trovi tantissimi gioielli firmati Swarovski in sconto. Gioielli scintillanti da mettere sotto l’albero di Natale, per regalarli a qualcuno, oppure da indossare quando vuoi. Dall’ufficio alle serate speciali, i gioielli Swarovski sono una garanzia e si abbinano con tantissimi look. In più adesso costano la metà!

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Pendenti, a lobo e a cerchio: gli orecchini in offerta

Un paio di orecchini luminosi sono il segreto per rendere favoloso qualsiasi look, grazie alla luce dei riflessi sui cristalli infatti ti sembrerà di brillare. Le opzioni a disposizione sono tantissime e per tutti i gusti, dai cerchi, perfetti da sfoggiare ogni giorno, ai pendenti per una serata speciale. E i prezzi sono crollati alla metà!

Gli essenziali scelti dalla redazione:

Orecchini pendenti Bella, li trovi qui

Orecchini con chiusura a farfalla Una Angelic, li trovi qui

Orecchini a lobo Stilla Attract, li trovi qui

Orecchini a cerchio Attract Trilogy, li trovi qui

Gli orecchini pendenti della collezione Bella sono l’ideale per le feste. Grazie alla loro forma allungano il collo e regalano riflessi stupendi ad ogni movimento della testa. Si abbinano con look casual, ma anche più chic, come un abito nero o un morbido maglione di cashmere.

Offerta Orecchini pendenti Swarovski Orecchini pendenti collezione Bella Swarovski

La collezione Una Angelic è disponibile in esclusiva su Amazon ed è caratterizzata da un design delicato e super femminile. Questi orecchini abbinano con tutto, dal tailleur per il lavoro alle serate eleganti, e sono il regalo di Natale che ti farà fare un figurone.

Se preferisci qualcosa di più discreto punta sugli orecchini Stilla Attract a lobo con placcatura in rodio e cristallo bianco. Sono il punto luce ideale da portare ogni giorno. Questi orecchini, piccoli e luminosi, non stancano mai e sono perfetti da indossare e non togliere più.

Offerta Orecchini a lobo Swarovski Orecchini collezione Stilla Attract Swarovski

Gli orecchini a cerchio Attract Trilogy sono super chic e amatissimi, ora disponibili ad un prezzo bassissimo. Con tre cristalli bianchi dal taglio round, fondono la comodità del cerchio con la brillantezza dei cristalli.

Offerta Orecchini con pendente Swarovski Orecchini collezione Attract Trilogy Swarovski

I bracciali iconici in sconto: dal tennis alle linee moderne

I bracciali Swarovski sono una garanzia. Ricchi di carattere e luminosi, sono disponibili in tantissimi modelli con sconti eccezionali, dal classico tennis sino alle versioni contemporanee.

Gli essenziali scelti dalla redazione:

Bracciale tennis Imber, lo trovi qui

Bracciale Hyperbola, lo trovi qui

Bracciale Lifelong, lo trovi qui

Bracciale Gema, lo trovi qui

Il bracciale tennis della collezione Imber è un grande classico del brand. Caratterizzato da una fila continua di cristalli, avvolge il polso in modo elegante e discreto. Si può accostare facilmente ad un orologio ed è perfetto da sfoggiare da mattina a sera.

Offerta Bracciale tennis Swarovski Bracciale Imber Swarovski

Il bracciale Hyperbola ha invece un’estetica più grafica e moderna. L’accessorio perfetto per chi ama i gioielli eleganti e poco vistosi, ma capaci di farsi notare.

Offerta Bracciale elegante Swarovski Bracciale Hyperbola Swarovski

Lifelong è senza dubbio il bracciale più romantico di Swarovski. Un accessorio stupendo, perfetto da regalare alla propria migliore amica per Natale, alla sorella oppure alla mamma.

Offerta Bracciale rigido Swarovski Bracciale Lifelong Swarovski

Il bracciale della collezione Gema è caratterizzato da un design originale e ricercato. Con le sue pietre colorate illumina il polso regalando un effetto prezioso. Si tratta di una scelta raffinata per chi desidera un gioiello ricco di personalità.

Le collane e i collier a prezzi stracciati

Una collana scintillante è l’accessorio giusto per donare luce a qualsiasi look ed è uno fra i regali più apprezzati per Natale. Su Amazon con il Black Friday trovi tantissime collane Swarovski a prezzi piccoli fra ciondoli simpatici, dettagli romantici e collier per occasioni speciali.

Gli essenziali scelti dalla redazione:

Collana Teddy, la trovi qui

Collier Mesmera, lo trovi qui

Collier Hyperbola, lo trovi qui

Collana Idyllia, la trovi qui

La collana Teddy è una fra le più amate del brand. Ha un ciondolo dolcissimo a forma di orsetto, originale e capace di strappare un sorriso.

Il collier Mesmera è la scelta perfetta per i look da sera. Questa collana super chic con cristalli cattura la luce e si fa davvero notare.

Ciò che rende speciale il collier Hyperbola sono le sue linee moderne. L’ideale per chi desidera un look coordinato e deciso. Si può indossare da solo oppure sfoggiarlo con il bracciale coordinato, sempre firmato Swarovski.

Offerta Collana moderna Swarovski Collier Hyperbola Swarovski

La collana Idyllia è romantica e delicata. A renderla speciale è soprattutto il pendente che mescola cristalli con tagli diversi, un cuore e una chiave, tutto con placcatura color oro.

Le parure alla metà per un regalo completo

Se non vuoi sbagliare e cerchi qualcosa che sia davvero d’effetto, senza spendere un capitale, con il Black Friday di Amazon trovi le parure Swarovski alla metà. Orecchini e collana coordinati e pronti da indossare o regalare.

Gli essenziali scelti dalla redazione:

Parure Mesmera, la trovi qui

Set Angelic, lo trovi qui

Parure Stilla, la trovi qui

La parure Mesmera riunisce i pezzi della collezione con un risultato armonioso e davvero scenografico. È la scelta perfetta per le serate più eleganti e per colpire nel segno, rendendo favoloso qualsiasi look.

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Il set Angelic ha invece un’eleganza luminosa e sobria. Orecchini, collana e bracciale sono caratterizzati da cristalli bianchi con taglio round e una placcatura in rodio. Il set si porta facilmente di giorno, ma diventa unico per la sera.

Offerta Set Swarovski Set Angelic Swarovski

Bianca e placcata rodio, la parure Stilla è la più essenziale nella selezione Swarovski ed è perfetta da indossare tutti i giorni. L’ideale per chi ama i gioielli minimal.

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