Elisabetta Canalis, il lungo vestito attillatissimo seduce LA. Ma la figlia Skyler è la vera protagonista

IPA Elisabetta Canalis

Serata mondana per Elisabetta Canalis, che per l’occasione fascia le curve in un abito attillatissimo. Bellissima e sensuale alla serata di gala, lascia a bocca aperta i presenti all’evento e i suoi fan dei social. Ma, per quanto sia strepitosa, c’è qualcuna che riesce a metterla in ombra: è sua figlia Skyler, irresistibile accanto alla mamma tra faccette, smorfie e simpatia da vendere. Una coppia davvero perfetta.

L’evento a Los Angeles

Elisabetta Canalis si è fatta accompagnare da Skyler alla serata organizzata per il 25esimo anniversario della nota agenzia di comunicazione The A List. Un evento importante per chi bazzica il mondo dello star system hollywoodiano, al quale hanno partecipato anche numerose star tra cui Viola Davis, Jodie Turner-Smith, Regina King, e Michelle Monaghan. Un cocktail party ad alto tasso di mondanità, con musica dal vivo e DJ set.

Il look di Elisabetta Canalis e di Skyler

Elisabetta Canalis incanta anche quando indossa felpa e pantaloncini grazie ha una sensualità innata che non ha bisogno di effetti speciali. Agli eventi mondani però dà il meglio di sé. Il vestito che indossa a Los Angeles è, se vogliamo, semplice, ma è il carisma con cui viene portato a renderlo pazzesco. L’ex velina ha scelto un abito color tortora drappeggiato, lungo fino alla caviglia e senza scollature vertiginose: anzi, la scollatura tonda appena sotto la base del collo è particolarmente casta. Eppure, per quanto minimale, niente potrebbe essere più seducente. Il tessuto fascia le forme di Elisabetta come un guanto, mettendo in evidenza il suo corpo atletico e tonico. Pump nude ai piedi, pochissimi gioielli e un trucco naturale sono l’ennesima prova del fatto che less is more. Soprattutto quando si ha il corpo e la presenza scenica di Canalis.

Accanto alla showgirl, la piccola Skyler è un mix perfetto di eleganza e simpatia. La bimba indossa un completo blazer e gonna a pieghe tartan sui toni del beige e ai piedi un paio di ballerine nere. La mise è bon ton, ma chi la indossa è un vero peperino: davanti all’obiettivo la bimba, che da poco ha compiuto 11 anni, si lancia in smorfie e linguacce ed è giusto così alla sua età.

Mamma e figlia inseparabili

Elisabetta Canalis è molto legata a Skyler, che non esita a definire una “mini-me” per sottolineare l’amore e la sintonia che le unisce. Quando era più piccola, Elisabetta ha tenuto la figlia che ha avuto dall’ex marito Brian Perri lontana dai social, per poi iniziare a mostrarla di tanto in tanto. Ora Skyler, vivace e solare com’è, è diventata una presenza ricorrente sul profilo di Canalis. “Mamma è una mamma pazza, però in un modo bello“, ha detto la piccola in un video andato in onda a Verissimo. “Ci divertiamo a fare molte cose insieme”, ha aggiunto parlando della passione per i cavalli e per i cani e dell’amore per la vita all’aria aperta. Per il momento i red carpet e le serate mondane non sembrano essere tra i suoi interessi principali: più che un evento di gala, quella a Los Angeles per lei è stata l’occasione di divertirsi accanto alla mamma tra una smorfia e una linguaccia davanti ai fotografi. Elisabetta l’ha lasciata fare, felice di dividere con lei la scena e i riflettori. Che si tratti di una passeggiata a cavallo o di un cocktail party tra le star di Hollywood, per loro conta esserci insieme.