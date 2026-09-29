Elisabetta Canalis su Instagram sorprende: la foto di Skyler Eva e l’ex marito Brian Perri

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Brian Perrry e Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis sorprende i followers su Instagram, pubblicando una foto che ritrae la figlia Skyler Eva con l’ex marito Brian Perri. Nonostante il divorzio, il chirurgo americano e l’ex velina di Striscia la Notizia hanno mantenuto ottimi rapporti, anche per amore della piccola.

Elisabetta Canalis e la foto di Brian Perri su Instagram

Così in occasione del compleanno di Skyler Eva, Elisabetta Canalis ha voluto raccontare anche il legame speciale della figlia con il suo amato papà. “29/9/2015. Da quel giorno in poi, le nostre viste si sono riempite di amore e gioia. Tanti auguri Skyler”, ha scritto Elisabetta, postando una serie di scatti perfetti per ripercorrere l’esistenza di sua figlia.

Nelle immagini vediamo Skyler Eva neonata e poi ancora piccolissima insieme ad un cagnolino. Fra le foto anche quella in cui la figlia di Elisabetta Canalis fa sport insieme a Brian Perri. L’immagine racconta più di mille parole il rapporto fra la showgirl e l’ex marito. Nonostante l’addio infatti i due hanno scelto di restare uniti e di continuare a frequentarsi in numerose occasioni.

Il rapporto di Elisabetta Canalis e Brian Perri oggi

Elisabetta Canalis e Brian Perri sono stati sposati dal 2014 al 2023. Dopo le romantiche nozze, celebrate ad Alghero, in Sardegna, l’ex velina di Striscia la Notizia ha avuto la figlia Skyler Eva, nata il 29 settembre del 2015 a Los Angeles.

La piccola è cresciuta negli Stati Uniti, ma non ha mai perso i legami con l’Italia e in particolare con i luoghi d’origine della sua mamma. Poi il divorzio, annunciato a dieci anni dal matrimonio. Elisabetta Canalis non ha mai spiegato le vere motivazioni dietro l’addio, ma ospite di Verissimo aveva più volte chiarito di voler creare un bel rapporto con l’ex marito Brian Perri.

“Lui è stata la ragione vera per la quale sono rimasta negli Stati Uniti, sicuramente – aveva confessato a Silvia Toffanin -. Credevo tantissimo in quell’amore, a oggi è la storia più importante che ho avuto”. In quell’occasione la Canalis aveva anche spiegato di trascorrere molto tempo con l’ex marito: “Al di là del rapporto, dell’etichetta di marito e moglie siamo comunque due persone che tuttora si vogliono tanto bene. Questo bene si è trasformato, si è evoluto perché sono successe determinate cose che lo hanno fatto evolvere per forza. Facciamo le vacanze insieme, feste comandate tutto”.

La showgirl aveva poi raccontato: “A casa sua per un annetto neanche sapevano che ci fossimo lasciati. Cos’è successo? Dopo 10 anni ci siamo guardati in faccia e abbiamo capito che fosse più onesto volerci bene ma vivere due realtà separate a livello di coppia. Ora è un rapporto più vero e completo”.

Dopo il divorzio da Brian Perri, Elisabetta Canalis è stata legata per un breve periodo a Georgian Cimpeanu, campione di kickboxing. In seguito ha vissuto una relazione con Alvise Rigo, modello e personaggio tv conosciuto durante la sua partecipazione a Physical Italia, il reality di Netflix con protagonisti cento atleti italiani pronti a sfidarsi in prove atletiche difficilissime.