Ascolti tv del 28 settembre, Ilary Blasi: è ancora scontro con l’Italia di Mancini

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Ilary Blasi

Per la seconda volta Ilary Blasi si è trovata nella posizione scomodissima di andare in onda su Canale 5 con il Grande Fratello Vip in contemporanea con la partita della Nazionale di calcio che su Rai 1 ha giocato contro la Turchia per la UEFA Nations League.

A Ilary Blasi dunque non è andata tanto bene in fatto di ascolti perché intorno all’Italia di Mancini ci sono troppe aspettative e la Casa del GF Vip passa inevitabilmente in secondo piano, come è successo lo scorso 25 settembre.

Ma a Stefano De Martino è andata peggio, infatti Affari Tuoi è stato sospeso per la seconda volta. Almeno Mediaset si è potuta consolare con gli ottimi risultati de La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti.

Per quanto riguarda il resto del palinsesto, su Rai 2 è andato in onda il film, La ragazza del mare e su Rai 3 Massimo Giletti con Lo stato delle cose.

Rete 4 ha risposto con Quarta Repubblica e Italia 1 ha trasmesso Jack Reacher – La prova decisiva. Su La7 è tornato l’appuntamento con La Torre di Babele, con una puntata dedicata a Machiavelli.

Prima serata, ascolti tv del 28 settembre: l’Italia vola al 36,4%. Flop GF Vip

Su Rai 1 Turchia-Italia incolla al piccolo schermo 7.380.000 spettatori pari al 36.4% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.826.000 spettatori con uno share del 16.6%. Su Rai2 La ragazza del mare intrattiene 942.000 spettatori pari al 5.6%.

Su Italia1 Jack Reacher – La prova decisiva intrattiene 924.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.093.000 spettatori (8%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 652.000 spettatori (5.4%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 622.000 spettatori e il 3.3%. Su Tv8 The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo ottiene 296.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Little Big Italy raduna 388.000 spettatori con il 3.1%.

Access Prime Time, dati del 28 settembre: Gerry Scotti domina

Su Canale5 dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.768.000 – 18.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.356.000 spettatori pari al 20.7%. Su Rai2 TG2 Post registra 476.000 spettatori (2.2%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 892.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.060.000 spettatori (5.4%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.504.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.021.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 810.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte.

Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.331.000 spettatori (6.2%). Su Tv8 Foodish arriva a 386.000 spettatori e l’1.9%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 459.000 spettatori con il 2.2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 28 settembre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.889.000 spettatori pari al 24.2%, mentre Reazione a Catena coinvolge 4.200.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.501.000 spettatori (14.5%), mentre Caduta Libera convince 2.117.000 spettatori (15%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (390.000 – 3.9%), Blue Bloods è seguito da 520.000 spettatori con il 3.8% nel primo episodio e 660.000 spettatori con il 3.7% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (407.000 – 3.6%), Studio Aperto Mag sigla 297.000 spettatori (2.2%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 472.000 spettatori (2.7%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.586.000 spettatori (15.9%). A seguire Blob segna 979.000 spettatori (5.5%) e Fin Che la Barca Va sigla 827.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 851.000 spettatori (5.5%), mentre La Promessa intrattiene 933.000 spettatori (5.2%). Su La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 296.000 spettatori pari al 2.3%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 389.000 spettatori (2.4%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (339.000 – 3.5%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 500.000 spettatori con il 2.8%.