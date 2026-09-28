Un posto al sole, le anticipazioni del 29 settembre 2026: Rosa s’imbatte in Grillo e corre un serio pericolo

Ufficio stampa Rai Rosa, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 29 settembre 2026.

Nella puntata precedente del 28 settembre 2026

Nella puntata di lunedì 28 settembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Grillo continua il suo cinico gioco al massacro nei confronti di Eduardo e Damiano, ma gli interrogativi sorti in seguito all’improvvisa sparizione di Renda potrebbero sventare il folle piano di vendetta dell’ispettore. Complice Serena, la tensione tra Samuel e Nunzio potrebbe dissiparsi, ma a complicare le cose, come al solito, ci penserà Lorenza. Mariella è entusiasta degli effetti benefici che lo yoga ha su di lei e, oltre a Guido, farà un nuovo e improbabile proselito.

Anticipazione della puntata del 29 settembre 2026

Viola viene messa al corrente della scomparsa di Damiano. Rosa, incapace di aspettare sviluppi, inizia a fare domande in giro e si imbatte in Grillo, al quale rivolge ignara uno struggente appello. Intanto Lorenza sembra aver sostituito in tutto e per tutto Micaela come social media manager del Vulcano, continuando a suscitare tensioni. La disastrosa aggiunta di Renato alla sessione di yoga fa capire a Mariella quanto le manchi Sasà, e Guido decide di intervenire per cercare una soluzione.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 28 settembre al 2 ottobre 2026.