Un posto al sole, le anticipazioni del 22 settembre 2026: Eduardo soccombe a Grillo

Eduardo non riesce a liberarsi e soccombe a Grillo. Mentre Rosa e Clara sono in panico: trama di "Un posto al sole" del 22 settembre

Ufficio stampa Rai Eduardo, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 22 settembre 2026.

Nella puntata precedente del 21 settembre 2026

Nella puntata di lunedì 21 settembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Ferri apprende da Michele che dietro radio Ciclone si cela una misteriosa fiduciaria; intanto Marina comunica a Mori di voler rompere il loro accordo, ma finisce per essere messa lei stessa sotto scacco. Supportato da Luca e da Giulia, Alberto si convince che spostare Gianluca in un’altra struttura sarebbe una follia. Sconsolata dopo la lite con Cerruti, Mariella cerca in Guido la compagnia che prima trovava nel suo migliore amico e travolge il marito obbligandolo a iniziare un corso di yoga insieme.

Anticipazione della puntata del 22 settembre 2026

Eduardo, dopo l’ennesimo tentativo fallito di liberarsi, finirà per soccombere a Grillo. Intanto Rosa e Clara capiranno che Sabbiese non è fuggito con Stella, ma che gli è accaduto qualcosa. La rabbia di Roberto nei confronti di Mori continua a crescere, mentre Marina sarà costretta a piegarsi al ricatto dell’uomo.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 21 al 25 settembre 2026.