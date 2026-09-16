Un posto al sole, le anticipazioni del 17 settembre 2026: Clara e Rosa spaventate

Non si placa la vendetta di Grillo, Clara e Rosa sono preoccupate per la sparizione di Eduardo: trama di "Un posto al sole" del 17 settembre

Ufficio stampa Rai Rosa, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del giovedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 17 settembre.

Nella puntata precedente del 16 settembre 2026

Nella puntata di mercoledì 16 settembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Clara, Rosa e Damiano sono sempre più convinti che Eduardo sia fuggito con Stella, ma la realtà è ben diversa: Eduardo è in balìa di Grillo che, ottenuta una sua confessione, potrebbe non fermarsi, deciso a spingersi oltre. Intanto al Caffè Vulcano il clima si fa teso: le accuse di Micaela contro Lorenza, sostenute anche da Samuel, alimentano nuovi contrasti. Le condizioni di Gianluca restano stazionarie, mentre Alberto viene avvicinato da Vittoria, che gli rivolge una precisa richiesta.

Anticipazione della puntata del 17 settembre 2026

Clara e Rosa restano convinte che Eduardo non possa essere semplicemente andato via. Intanto Grillo, sopraffatto da una folle sete di vendetta, rivela che Sabbiese non è il suo unico obiettivo. La preoccupazione per Gianluca e il peggiorare della sua malattia fanno precipitare Luca in un profondo sconforto. Al Caffè Vulcano, certa che le tensioni siano causate da Micaela, Silvia decide di intervenire con una scelta drastica e necessaria.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 14 al 18 settembre 2026.