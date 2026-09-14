Un posto al sole, le anticipazioni dal 14 al 18 settembre 2026: Eduardo scompare e Clara è disperata

Eduardo sparisce e crescono i sospetti, Grillo è una minaccia e la malattia di Gianluca avanza: trame di "Un posto al sole" dal 14 al 18 settembre

Ufficio stampa Rai Eduardo, Un posto al sole

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 14 al 18 settembre ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti la tensione personale e professionale ha segnato molte storyline. La presenza minacciosa di Stefano ha messo in difficoltà Greta, che cerca sfogo con Roberto; nel frattempo Marina cerca di proteggere la situazione imponendo a Mori di lasciar perdere Greta, mentre il segreto custodito da Stefano rischia di incrinare il matrimonio con Ferri. Sul versante familiare, il peso dell’incidente di Gianluca grava su Anna e spinge Vittoria a chiedere aiuto a Alberto.

Le conseguenze degli eventi emergono anche nei rapporti tra gli altri protagonisti: a Giulia tocca la difficile comunicazione a Luca dell’accaduto a Gianluca, mentre Roberto coinvolge Michele per indagare sui possibili intrighi economici legati a Mori. Allo stesso tempo la decisione simbolica tra Cerruti e Mariella rischia di incrinare un’amicizia a causa di un equivoco causato da Guido, con ripercussioni sul rapporto con Sasà.

Altri nodi emotivi emergono nei rapporti di coppia e di lavoro: Manuela osserva il legame tra Irene e Filippo, riportando alla mente la figura di Maurizio. L’equilibrio tra Clara ed Eduardo si incrina, con l’intervento di Stella che offre soluzioni inattese; inoltre la tensione al Caffè Vulcano cresce con la determinazione di Samuel e Micaela nei confronti di Lorenza, mentre la figura di Grillo appare sempre più destabilizzante agli occhi dei colleghi.

Anticipazioni della settimana dal 14 al 18 settembre

Lunedì 14 settembre 2026

Manuel affronta il primo giorno di scuola mentre la famiglia si trova scossa dall’improvvisa scomparsa di Eduardo: la sua assenza genera sconcerto e rabbia, senza che nessuno possa immaginare la verità che si nasconde dietro la sparizione. Al Caffè Vulcano intanto la situazione di Samuel diventa drammatica, con la trappola ordita da Lorenza pronta a scattare.

Martedì 15 settembre 2026

Clara è disperata all’idea che il marito possa essere fuggito con Stella; la difesa di Eduardo da parte di Rosa accresce la tensione con Damiano. Grillo è sempre più vicino a prendersi la sua rivincita contro Sabbiese, mentre Samuel, mortificato per un errore al Vulcano, cerca di rimediare ma fa i conti con i dubbi di Micaela sulla natura dell’incidente. Nel frattempo Serena affronta problemi con il suo b&b e la sua capacità di risolverli avvicina Filippo.

Mercoledì 16 settembre 2026

La convinzione di Clara, Rosa e Damiano che Eduardo sia fuggito con Stella viene messa in crisi dalla situazione: Eduardo, infatti, sembra essere in balìa di Grillo, il quale, ottenuta una confessione, potrebbe non fermarsi. Le accuse di Micaela contro Lorenza, sostenute anche da Samuel, alimentano la tensione al Caffè Vulcano, mentre le condizioni di Gianluca restano stazionarie e Vittoria si avvicina ad Alberto con una richiesta.

Giovedì 17 settembre 2026

Clara e Rosa continuano a dubitare che Eduardo possa essersene andato volontariamente. Grillo, in preda a una sete di vendetta sempre più incontrollabile, fa capire che Sabbiese non è il suo unico obiettivo. La preoccupazione per Gianluca e l’avanzare della sua malattia gettano Luca in profondo sconforto; intanto Silvia, convinta che le tensioni al Vulcano derivino da Micaela, decide di intraprendere una scelta drastica ma necessaria.

Venerdì 18 settembre 2026

Alberto ritrova il sostegno e l’affetto di un amico che credeva perduto, mentre Grillo porta avanti le sue trame contro Damiano. La cosiddetta ‘faida dei turni’ mette a dura prova il rapporto tra Guido e Mariella: resterà da vedere se Mariella riuscirà a riappacificarsi con Sasà.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• Scomparsa misteriosa – La sparizione di Eduardo scatena sospetti, conflitti familiari e indagini informali, con Clara, Rosa e Damiano al centro delle tensioni e Grillo che pare avere un ruolo cruciale nella vicenda.

• Tensione al Caffè Vulcano – Le accuse mosse da Micaela contro Lorenza, supportate anche da Samuel, inaspriscono il clima professionale e personale tra i protagonisti che lavorano al Vulcano, costringendo Silvia a intervenire.

• Vendetta in corso – La sete di rivalsa di Grillo si intensifica e amplia i suoi obiettivi oltre Sabbiese, creando una minaccia crescente per più persone, tra cui Damiano.

• Salute e conseguenze emotive – Lo stato di salute di Gianluca, pur stabile, preoccupa la famiglia e pesa sul morale di Luca, generando momenti di sconforto che condizionano le scelte dei suoi cari.

• Relazioni sotto stress – Le relazioni sentimentali e amicali vengono messe alla prova: il presunto allontanamento di Eduardo riavvia vecchie ferite tra Clara e Damiano, mentre Serena e Filippo si avvicinano per affrontare problemi pratici; anche l’amicizia tra Guido e Mariella è chiamata a un chiarimento.