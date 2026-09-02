acasadi Vanessa Incontrada, dove abita l’attrice in Italia

Vanessa Incontrada vive a Follonica, in una villa sulle colline con vista mare: perché ha scelto proprio la Toscana

IPA Vanessa Incontrada

Lontano dal caos delle metropoli, dai set e dagli studi televisivi che la vedono spesso protagonista, Vanessa Incontrada ha scelto da tempo un angolo di Toscana come suo porto sicuro. È qui, tra il verde e il profumo del mare, che l’attrice e conduttrice ha messo radici; una decisione legata a doppio filo alla sua storia personale e a un luogo che le è entrato nel cuore fin da bambina.

Vanessa Incontrada, la villa sulle colline di Follonica tra ulivi e vista mare

Il buen retiro della conduttrice si trova a Follonica, graziosa località in provincia di Grosseto affacciata sulla costa. Ma non parliamo di una casa qualunque affacciata sul lungomare: la sua dimora sorge sulle alture che sovrastano il paese, in una posizione privilegiata: siamo al mare, ammiriamo l’orizzonte sconfinato, ma nella pace e nella bellezza della campagna.

A raccontarlo è stata lei stessa. “Abito a Follonica, in collina. La mia casa guarda il mare, è circondata dagli olivi e da un bosco”, ha confidato Vanessa Incontrada in un’intervista, tratteggiando un quadretto quasi da cartolina.

E in effetti, dalle immagini che ogni tanto condivide sui social, la villa appare esattamente così: luminosissima, grazie alle ampie vetrate che lasciano entrare la luce naturale a fiotti, e arredata con gusto essenziale, tra tinte chiare e atmosfere accoglienti. Un nido avvolgente, dove rilassarsi e ricaricare le energie, con la cucina sui toni pastello. Ci sono anche elementi riconoscibili, dal design spiccato, come la lampada vintage e la Vespa Special nel garage.

Del resto, l’attrice non ha mai fatto mistero di quanto tenga a quella dimensione intima e familiare. Tanto da essersi concessa, come aveva raccontato, una lunga pausa dal lavoro tempo fa per riappropriarsi della vita di tutti i giorni. “Ho voluto prendermi del tempo senza lavoro per godere di quella quotidianità che mi mancava da anni”. E quella quotidianità aveva i volti degli affetti più cari.

Perché ha scelto la Toscana: il legame

Ma cosa ha spinto l’attrice e conduttrice a preferire un piccolo comune toscano a città come Milano o Roma, dove pure trascorre parecchio tempo per lavoro? Le radici nell’infanzia. Perché Follonica, per Vanessa, rimane il luogo in cui è cresciuta.

La sua storia passa da due luoghi: Barcellona, dove è nata, e Follonica, dove ha vissuto una parte importante dell’infanzia. La Maremma, quindi, non è arrivata dopo il successo. “A 16 anni avevo già cominciato a lavorare nella moda”, aveva ricordato nell’intervista, ripercorrendo un mestiere che l’ha portata a girare il mondo e a conoscere culture diverse. Eppure, tra una città e l’altra, quel fazzoletto di terra toscana non l’ha mai davvero abbandonata. “Follonica mi era rimasta nel cuore”, ha ammesso, spiegando così il richiamo che l’ha riportata a casa.

E oggi Follonica è a tutti gli effetti il centro della sua esistenza. Non solo il luogo degli affetti, ma anche quello in cui ha vissuto la storia d’amore con il compagno Rossano Laurini, imprenditore del posto e papà di Isal, nato nel 2008. Una coppia che ha saputo superare le tempeste e uscirne più unita che mai, al punto da coltivare il progetto delle nozze. Proprio in questa cittadina, tra l’altro, l’attrice ha voluto aprire un’attività tutta sua, un negozio di abbigliamento.