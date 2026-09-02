Kate Middleton, William riceve la più strana delle onorificenze e reagisce così

Non era mai capitato al Principe William di ricevere un tale omaggio: lui e Kate Middleton hanno reagito prontamente ma in modo discreto

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton e William

Il Principe William è stato omaggiato con la più strana delle onorificenze. E Kate Middleton non avrà perso l’occasione di prenderlo benevolmente in giro come solo lei sa (e può permettersi di) fare.

Kate Middleton, a William non è mai capitato

Kate Middleton è molto giocosa con suo marito William. Sono una coppia dotata di grande ironia che non intende prendersi troppo sul serio. Forse per alleggerire il peso dei doveri che si portano sulle spalle e il rigido protocollo cui devono attenersi.

In altre parole, soprattutto a Kate piace prendere in giro William. Anche in pubblico non gli risparmia delicate frecciatine che rivelano alcuni aspetti divertenti della loro vita privata.

Dunque, è facile immaginare la reazione della Principessa al bizzarro omaggio ricevuto dal marito. Di certo, il primogenito di Carlo e Diana non ha mai avuto un tale onore.

William è stato in qualche modo premiato per il suo impegno a salvaguardia dell’ambiente. Il presentatore australiano, Robert Irwin, che ha lavorato col marito di Kate in occasione dell’Earthshot Prize, ha battezzato un coccodrillo 3,8 metri, Principe William.

Il “nuovo Principe William”, proveniente dal fiume Wenlock, fa parte di un progetto di ricerca presso la Riserva Naturale Steve Irwin.

Il coccodrillo verrà monitorato per i prossimi 10 anni, fornendo dati su cosa mangia, per quanto tempo riesce a immergersi e come i cambiamenti climatici influenzino la sua temperatura corporea.

Gli è stato applicato un localizzatore GPS all’avanguardia, che fornirà alle squadre di tutela dell’ambiente dati preziosi sui suoi spostamenti e sull’ambiente in cui vive.

Kate Middleton, le motivazioni dell’onorificenza a William

Irwin ha condiviso su Instagram le motivazioni che lo hanno spinto a chiamare il 300esimo coccodrillo monitorato come William: “Lo abbiamo chiamato così in riconoscimento del notevole impegno del Principe William per la conservazione ambientale e per celebrare il raggiungimento della metà del percorso dell’Earthshot Prize”.

Robert ha quindi presentato il rettile davanti alla telecamera, aggiungendo: “Sono molto orgoglioso di dire che questo esemplare è il 300° coccodrillo che abbiamo monitorato”.

Sua Altezza Reale (quello umano) è stato chiaramente compiaciuto di aver ispirato un nuovo omonimo e ha messo “mi piace” al post col suo account Instagram condiviso con Kate.

William e consorte amano molto questo genere di cose, perché si sentono partecipi in prima persona dei progetti ambientali e sociali di cui sono patroni. A luglio la Principessa del Galles si è impegnata personalmente a scalare le tre montagne più alte della Gran Bretagna per sostenere la ricerca contro il cancro.

Mentre, per quanto riguarda l’Earthshot Prize, dovrebbe accompagnare William a Mumbai il prossimo novembre per la consegna del premio. Sarebbe per lei il secondo viaggio all’estero da quando è tornata al lavoro dalla malattia. Il primo lo ha fatto in Italia, a Reggio Emilia.