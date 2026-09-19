Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton e William si sono recati per la prima volta sull’isola scozzese di Bute giovedì 17 settembre e in quella occasione il Principe ha rimproverato pubblicamente sua moglie, sollecitandola a sbrigarsi. Sebbene, gli va riconosciuto, si sia rivolta lei con modi garbati.

Kate Middleton, svelate le dinamiche di coppia

Kate Middleton e William hanno intrapreso una breve gita sull’isola di Bute, nell’ambito del progetto a sostegno delle comunità locali scozzesi. Infatti hanno un legame speciale con quei territori perché hanno ereditato il titolo di Duchessa e Duca di Rothesay in quanto Principessa e Principe del Galles.

Insieme a Re Carlo, William e Kate stanno subendo il ritorno in Gran Bretagna dei Sussex. Nella sua prima uscita pubblica dal trasferimento, Harry ha perfino rubato la mascotte irlandese della cognata.

Malgrado le tensioni interne alla famiglia, la coppia si è mostrata sorridente e rilassata durante la visita sull’isola che è stata raggiunta con una traversata in traghetto. Kate in particolare si è mostrata molto interessata alle diverse attività della comunità locale, rivelando chi nella coppia è più attenta e sollecita agli stimoli esterni.

Tra le varie cose che hanno provato, compreso lo shinty, l’antico sport celtico ancora oggi molto praticato in Scozia e in cui Kate si è particolarmente distinti, il Principe e la Principessa hanno aiutato a ripulire la spiaggia di Ettrick dalla spazzatura.

William e Kate hanno supportato in questo importante lavoro di salvaguardia ambientale l’associazione Beachwatch Bute. Soprattutto il Principe è promotore di diverse iniziative ecologiste e anche Kate contribuisce a questa causa, ricordando più volte come la natura sia fondamentale per il benessere dell’individuo e dunque vada sempre rispettata.

Kate Middleton, perché William l’ha rimproverata in pubblico

Sulla spiaggia William e Kate hanno potuto sperimentare di persona come lavora l’associazione. Hanno incontrato i volontari e Sandra Macmillan, una guardia costiera, che dal 1998 coordina i lavori di mantenimento della baia.

La Principessa del Galles – o come la chiamano da quelle parti – la Duchessa di Rothesay ha incantato tutti con un look casual come omaggiava la Scozia col tartan, ma anche coi suoi modi affabili. Kate ha salutato con calore le persone presenti, ha stretto mani, dispensato sorrisi e ha chiacchierato con loro, davvero molto interessata.

A quel punto, William ha richiamato la moglie, perché si è trattenuta troppo a lungo a parlare con la gente. Preoccupato evidentemente di rispettare i tempi della visita, l’ha delicatamente invitata a sbrigarsi.

In un video circolato sui social si vede infatti il Principe posare una mano sulla spalla di Kate, e le ha detto di affrettarsi mostrandole l’orologio. Lei, per niente irritata dal gesto del marito, ha terminato la conversazione e con calma si è allontanata con lui.