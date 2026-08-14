Prima di Sanremo, quando Stefano De Martino litigava con la Celentano ad Amici

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IPA Stefano De Martino

Prima del successo di Affari Tuoi, di Sanremo 2027 e dell’amore per Belen Rodriguez, Stefano De Martino era un concorrente di Amici, ma già all’epoca il conduttore sembrava aver le idee chiare e un carattere piuttosto ironico. Lo dimostra un video pubblicato sul profilo ufficiale della trasmissione cult di Canale 5 in cui De Martino litiga con Alessandra Celentano.

Stefano De Martino: la lite con Alessandra Celentano ad Amici

La lite raccontata su Instagram nel profilo ufficiale della trasmissione condotta da Maria De Filippi si riferisce proprio ad Amici 9. Quell’edizione del programma, che andò in onda dal 2009 al 2010, fu particolarmente seguita dal pubblico ed è rimasta mitica, soprattutto per la partecipazione di alcuni concorrenti diventati famosi.

Non solo Stefano De Martino, all’epoca ballerino amatissimo dai telespettatori, legato ad Emma Marrone, cantante salentina che poco dopo avrebbe ottenuto un enorme successo. In quell’edizione si fecero notare anche Elena D’Amario, divenuta poi giudice di Amici e volto simbolo della trasmissione, ma anche i cantanti Pierdavide Carone e Loredana Errore.

Nella clip vediamo uno Stefano De Martino giovanissimo, a petto nudo, scalzo e con indosso solo un pantaloncino, dopo essersi esibito di fronte ai professori nello studio di Amici. Nel video Stefano appare sudato e stanco, ma soprattutto infastidito da un commento della professoressa Alessandra Celentano.

All’epoca la Celentano era spesso critica nei confronti di De Martino, accusandolo di non avere le giuste doti fisiche per fare il ballerino. Nella clip la professoressa di ballo definisce Stefano come “mingherlino” e “carino”, scatenando la sua reazione decisa e ironica.

Un momento divertente che ci riporta indietro nel tempo quando Stefano ancora non sapeva che la sua strada sarebbe stata la conduzione. Di lì a poco De Martino si sarebbe confidato con Maria De Filippi, svelando il sogno di iniziare una carriera oltre la danza e di condurre un programma tutto suo.

La carriera di Stefano De Martino: da ballerino a conduttore

Nel 2012 l’incontro con Belen Rodriguez, sempre ad Amici, con un colpo di fulmine che avrebbe cambiato le sorti di entrambi. Una storia d’amore travolgente, segnata dallo scandalo del tradimento ai danni di Emma Marrone, tantissimi gossip e un’attenzione mediatica fortissima. Lui aveva 22 anni, lei 27. Nel 2013 la nascita di Santiago, figlio della coppia, e nel settembre dello stesso anno le nozze.

Il resto è storia, fra continui tira e molla, ma soprattutto la capacità di Stefano De Martino di scucirsi di dosso, con grande maestria, l’etichetta di “marito di”, per diventare uno dei conduttori di punta della tv italiana. Nel 2015 mostra tutto il suo talento come presentatore guidando il day time di Amici insieme a Marcello Sacchetta, nel 2019 sbarca al timone di Made in Sud, mentre lo stesso anno raccoglie l’eredità di Amadeus rendendo un cult Stasera tutto è possibile e svelando la sua personalità tanto decisa e una grande preparazione.

Da lì la sua carriera non si è più fermata con una serie di successi e nessun scivolone: Bar Stella, Tim Summer Hits, Da Natale a Santo Stefano e infine Affari Tuoi dove è arrivato nel 2024. La prossima tappa? Ovviamente Sanremo 2027 con uno spettacolo che Stefano starebbe già curando nei minimi dettagli, con tanti cambiamenti e un cast che, secondo molti, cambierà le sorti del Festival.