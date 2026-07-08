Amici di Maria De Filippi, come sarà la nuova edizione

Maria De Filippi è già al lavoro sulla nuova edizione di Amici: le ipotesi sulle novità e sui professori confermati

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Ansa Maria De Filippi

Fra i programmi più attesi per settembre 2026 c’è senza dubbio Amici di Maria De Filippi. La trasmissione, giunta ormai alla sua ventiseiesima edizione, non accenna ad invecchiare e nella prossima stagione televisiva potrebbe riservarci non poche sorprese.

Chi saranno i professori nella prossima edizione di Amici

Mentre Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia, è ancora in onda e sta collezionando ottimi ascolti, Maria De Filippi sarebbe già al lavoro per creare la nuova edizione di Amici.

E le novità nella prossima stagione della trasmissione potrebbero essere molte, con la conduttrice arrivata ad un giro di boa e intenzionata a cambiare alcune cose. Partiamo dai professori che quest’anno potrebbero vivere una piccola rivoluzione. Per ora gli unici due che sembrano confermati sono Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, entrambi infatti sono stati avvistati (con tanto di video sui social) durante il casting itinerante del programma.

I coreografi dunque starebbero partecipando alle selezioni dei concorrenti, dunque saranno presenti, con molta probabilità, nella prossima edizione di Amici. Sarebbe confermata anche la presenza di altre due colonne portanti dello show: Lorella Cuccarini, che quest’anno è stata molto apprezzata dal pubblico per la sua grande sensibilità verso gli allievi, e Rudy Zerbi, protagonista di siparietti comici e scontri accesi.

In forse la presenza di Anna Pettinelli, che potrebbe essere sostituita da un grande nome. La professoressa di canto d’altronde ha una personalità forte e che sa farsi notare, per questo non sarà semplice trovare un buon sostituto.

Nell’ultima edizione di Amici a farsi notare fra i giudici era stato soprattutto Gigi D’Alessio, in alternativa Maria De Filippi potrebbe puntare su Amadeus, anche lui fra i giudici, e libero da impegni dopo l’addio a Nove.

Le novità della prossima edizione di Amici

Anche il format potrebbe cambiare, ma non è ancora chiaro come. A gennaio del 2025 la produzione aveva annunciato la scelta di accorciare il daytime, un cambiamento che potrebbe continuare anche nella prossima edizione. L’impressione è che ci sia una volontà di riportare in qualche modo Amici alle origini, puntando meno su polemiche e liti, più sul talento. Un meccanismo che in passato aveva portato al successo discografico moltissimi cantanti che, ancora oggi, sono sulla cresta dell’onda, da Alessandra Amoroso a Emma Marrone, sino a Irama.

Quando inizia la nuova edizione di Amici

Quando inizierà il nuovo Amici? Se molte cose potrebbero cambiare una cosa è certa: lo show tornerà a settembre e a condurlo sarà, come di consueto, Maria De Filippi. I casting, come anticipato, sono già iniziati e la produzione starebbe lavorando a pieno ritmo per creare la nuova edizione del programma.

L’appuntamento, come sempre, dovrebbe essere a settembre 2026, quando Amici tornerà con l’appuntamento pomeridiano su Canale 5, per poi passare alla fase del Serale. Nei prossimi dovrebbe dunque formarsi la nuova classe di allievi pronti a mostrare il loro talento per conquistare un sogno.