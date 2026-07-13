Ad Amici 2026 arrivano le discipline sportive, le novità di Maria De Filippi

Rivoluzione in vista per Amici 26: oltre alle lezioni di canto e danza, gli allievi potrebbero cimentarsi anche in discipline sportive

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Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi ad Amici

Dopo due edizioni particolarmente poco brillanti, Maria De Filippi è pronta a rivoluzionare Amici. O quantomeno ad introdurre delle novità importanti che possano dare nuova linfa vitale ad uno dei programmi più longevi della tv. Pare che oltre ad un rinnovo importante del corpo di docenti, la conduttrice Mediaset stia valutando anche l’introduzione di nuove discipline, legate al mondo dello sport.

Amici 2026, arrivano le discipline sportive

Secondo quanto anticipato da Chi Magazine, nella prossima edizione di Amici potrebbero entrare alcune discipline sportive, affiancando i tradizionali percorsi di canto e danza.

Stando alle prime indiscrezioni, gli allievi della nuova classe potrebbero cimentarsi in attività sportive, sebbene non siano ancora stati resi noti quali sport verrebbero inseriti nel percorso formativo.

L’obiettivo sarebbe quello di ampliare l’offerta della Scuola e proporre agli studenti un’esperienza ancora più completa, nella quale preparazione atletica, disciplina e crescita personale possano affiancare la formazione artistica.

Si tratterebbe di una svolta importante per un format che, sin dalla nascita, ha costruito il proprio successo sui binari del mondo dello spettacolo. Anche se, in realtà, esiste un precedente.

Nella sesta edizione del programma trovò infatti spazio la ginnastica artistica, con Yuri Chechi nel ruolo di giudice, mentre nelle prime stagioni gli aspiranti cantanti erano chiamati a seguire lezioni di danza classica alla sbarra, considerate fondamentali per migliorare postura, presenza scenica e coordinazione.

L’eventuale ritorno di discipline non strettamente artistiche rappresenterebbe quindi una novità solo in parte assoluta, ma segnerebbe comunque una nuova fase evolutiva del talent.

Al momento non esiste alcuna conferma ufficiale da parte di Mediaset o della produzione, ma l’ipotesi rappresenterebbe uno dei cambiamenti più significativi nella storia del talent show, in onda da oltre venticinque anni.

Le altre novità di Amici 2026

I rumors su Amici 2026 non riguardano soltanto il regolamento. A quanto pare Anna Pettinelli sarebbe pronta a lasciare la cattedra di canto per intraprendere una nuova esperienza televisiva come concorrente di Tale e Quale Show.

La composizione definitiva del corpo docente non è stata ancora ufficializzata, ma il lavoro di Maria De Filippi e degli autori procede già da settimane per definire il cast della nuova stagione e selezionare i futuri allievi.

Arriva inoltre una smentita rispetto alle voci circolate negli ultimi mesi: il daytime quotidiano non sarebbe a rischio cancellazione. La tradizionale striscia pomeridiana, dedicata alla vita nella scuola, alle prove, alle lezioni e alle sfide tra gli allievi, dovrebbe infatti continuare ad andare regolarmente in onda su Canale 5.

Durante la presentazione dei nuovi palinsesti, Pier Silvio Berlusconi ha ribadito la piena fiducia nei confronti di Maria De Filippi e della sua squadra.

“Quando Maria lavora con la sua squadra, a me va bene tutto”, ha dichiarato l’amministratore delegato del gruppo, confermando la totale libertà creativa concessa alla conduttrice nella gestione dei suoi show.

Per conoscere tutte le novità bisognerà comunque attendere ancora qualche settimana, quando partirà ufficialmente la nuova stagione e verrà presentata la classe di Amici 26. Solo allora si capirà se le discipline sportive entreranno davvero nella scuola più famosa della televisione italiana oppure se resteranno soltanto un’ipotesi.

Di certo, l’anticipazione ha già acceso la curiosità degli appassionati, pronti a scoprire come potrebbe evolvere uno dei talent più longevi e seguiti del piccolo schermo.