Anna Pettinelli lascia Amici, chi potrebbe sostituirla

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IPA Anna Pettinelli

I motori della macchina organizzativa di Maria De Filippi sono già caldi in vista della stagione televisiva 2026/2027, ma le prime indiscrezioni sul cast ribaltano, e non poco, gli equilibri consolidati della scuola più famosa d’Italia. Al centro dell’attenzione c’è finita la cattedra di canto: secondo un’anticipazione del giornalista Giuseppe Candela sulle pagine del settimanale Chi, Anna Pettinelli non farà parte del cast della prossima edizione di Amici. La speaker radiofonica e storica insegnante del talent show, che nell’ultima stagione del 2026 era stata assoluta protagonista guidando la sua squadra al Serale in coppia con Emanuel Lo, sarebbe pronta a dire addio a Canale 5.

Il clamoroso passaggio in Rai: concorrente a Tale e Quale Show

Dietro a questa inaspettata separazione non ci sarebbe un semplice desiderio di riposo, bensì un clamoroso cambio di casacca. Le voci si fanno sempre più insistenti: Anna Pettinelli avrebbe accettato il corteggiamento della Rai per entrare nel cast della prossima stagione di Tale e Quale Show di Carlo Conti, che si appresta anche a cambiare giorno di programmazione. La vera sorpresa, comunque, è nel ruolo che andrà a ricoprire. La conduttrice radiofonica non siederà dietro la scrivania dei giurati, ma si metterà in gioco in prima persona nelle vesti di concorrente, cimentandosi con le celebri imitazioni canore dello show di Carlo Conti.

Un impegno artistico totale e decisamente faticoso che, per motivi logistici e di esclusive contrattuali, risulterebbe del tutto inconciliabile con la presenza quotidiana richiesta dalle registrazioni del pomeridiano e del Serale di Amici. Resta ancora il mistero su chi abbia fatto la prima mossa: non è chiaro se sia stata la produzione Fascino a comunicare alla Pettinelli il mancato rinnovo, spingendola a guardarsi intorno, o se sia stata la speaker stessa a preferire il salto sul network concorrente. Va detto che la Pettinelli non ha mai interrotto i ponti con Viale Mazzini, dove continua a figurare regolarmente come opinionista nel salotto de La Vita in Diretta con Alberto Matano.

Chi prenderà il suo posto? Spunta l’ombra di Amadeus

Per la prof di canto si tratta della seconda interruzione all’interno del programma: dopo il biennio 2019-2021, aveva già saltato l’anno 2022 per poi rientrare in pompa magna nel 2023. Ora che la sua uscita sembra ormai cosa fatta, si apre ufficialmente il toto-sostituto per la cattedra di canto.

I vertici del programma mantengono il massimo riserbo e nessun nome è stato ancora ufficializzato, ma i corridoi della televisione danno già spazio a un’ipotesi a dir poco clamorosa. Tra i papabili sostituti spunta il nome di Amadeus. Il conduttore, reduce da una separazione consensuale con il gruppo Discovery e attualmente alla ricerca di un progetto stimolante in cui rilanciarsi, vanta già un ottimo feeling con lo show mariano, avendo ricoperto il ruolo di giudice speciale proprio durante le ultime fasi del Serale. Il suo profilo, unito a una competenza musicale enciclopedica dimostrata in cinque anni di direzione artistica a Sanremo, lo renderebbe il profilo perfetto per guidare i giovani talenti di Canale 5, trasformando l’addio della Pettinelli nell’ennesimo colpo di teatro firmato Maria De Filippi.