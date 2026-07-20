Amici 2026, Giordana Angi al posto di Anna Pettinelli come giudice: la verità sul ruolo della cantante

Giordana Angi non prenderà il posto di Anna Pettinelli ad Amici 2026: la cantante ha chiarito quale sarà il suo vero ruolo nel talent di Canale 5 ora

IPA Giordana Angi

L’estate l’amiamo, salvo temperature record, ma c’è una cosa che ci manca: i programmi tv autunnali. La nuova edizione di Amici non è ancora cominciata, ma intorno alla scuola di Maria De Filippi è già partito il consueto valzer dei nomi. La novità più importante riguarda Anna Pettinelli, destinata a lasciare la cattedra di canto dopo essere entrata nel cast di Tale e Quale Show. Per sostituirla era circolato con insistenza il nome di Giordana Angi, ex allieva del talent e presenza ormai abituale dietro le quinte del programma.

Un’ipotesi che sembrava credibile proprio per il rapporto costruito negli anni tra la cantautrice e la trasmissione. Giordana, però, non dovrebbe diventare una delle nuove professoresse di Amici 2026. A chiarire quale potrebbe essere il suo ruolo è stata la stessa cantante.

L’indiscrezione su Giordana Angi

Tra i primi nomi emersi per prendere il posto di Anna Pettinelli c’è stato quindi quello di Giordana Angi. Secondo un’indiscrezione, la cantante sarebbe stata presa in considerazione dalla produzione per sedersi dietro la cattedra di canto.

La scelta, almeno sulla carta, non sarebbe stata sorprendente. Giordana ha partecipato ad Amici nell’edizione 2018-2019, classificandosi al secondo posto alle spalle di Alberto Urso e conquistando il Premio della Critica. Da allora il rapporto con il programma e con Maria De Filippi non si è mai interrotto.

Negli anni successivi la cantautrice ha continuato a collaborare con il talent, partecipando alle selezioni e seguendo alcuni ragazzi lontano dalle telecamere. Ha inoltre scritto canzoni per diversi allievi della scuola, diventando una figura di riferimento all’interno del meccanismo creativo della trasmissione.

Giordana Angi non sarà la sostituta di Anna Pettinelli

L’ipotesi di vedere Giordana Angi tra i professori di Amici è stata successivamente ridimensionata. Infatti, la notizia della sua promozione a insegnante non sarebbe vera: non sarà lei a prendere il posto di Anna Pettinelli.

A mettere un punto, almeno per il momento, alle indiscrezioni è intervenuta anche la diretta interessata. Giordana ha ricordato di essere già impegnata nel programma con un ruolo diverso, che le consente di lavorare con i ragazzi senza doverli valutare pubblicamente.

La cantante ha spiegato di amare ciò che fa attualmente proprio perché non è chiamata a giudicare nessuno. Una posizione che sembra incompatibile con quella del professore, chiamato non soltanto a preparare gli allievi, ma anche a scegliere chi sostenere, assegnare voti e affrontare le discussioni con gli altri insegnanti.

Le sue parole lasciano quindi intendere che, anche qualora la proposta fosse realmente arrivata, al momento Giordana non sarebbe interessata a trasformare la propria collaborazione con Amici in una presenza fissa davanti alle telecamere.

Qual è il vero ruolo di Giordana Angi ad Amici

Giordana Angi dovrebbe dunque continuare a lavorare dietro le quinte della trasmissione. Il suo ruolo è vicino a quello di una vocal coach e consulente musicale: segue i giovani cantanti, li accompagna durante le audizioni e contribuisce alla ricerca e alla costruzione dei brani più adatti alle loro caratteristiche.

Una posizione meno visibile rispetto a quella dei professori, ma tutt’altro che marginale. Il percorso degli allievi di Amici non si limita infatti alle lezioni trasmesse durante il pomeridiano. Dietro ogni esibizione c’è il lavoro di autori, produttori, vocal coach e professionisti chiamati ad aiutare i ragazzi a trovare una propria identità artistica.

È proprio in questo spazio che Giordana sembra aver trovato il proprio equilibrio. Può mettere a disposizione l’esperienza maturata prima come concorrente e poi come cantautrice, mantenendo un rapporto diretto con gli allievi senza diventare una delle protagoniste delle dinamiche e delle rivalità tra professori.

Per conoscere il nome dell’eventuale sostituto di Anna Pettinelli bisognerà quindi attendere le comunicazioni ufficiali sul cast. Al momento la cattedra resta libera e non è escluso che Maria De Filippi scelga di proseguire soltanto con Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, senza aggiungere un terzo insegnante alla commissione di canto.