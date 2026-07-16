Tony Pitony, concerto saltato: c’è la data di recupero

IPA Tony Pitony

Buone notizie per tutti i fan di Tony Pitony che, a poche ore dall’evento, si sono visti annullare il concerto a cui stavano per partecipare. L’artista era atteso a Bologna sul palco del Sequoie Music Park, ma il live previsto per il 15 luglio è stato cancellato per causa di forza maggiore.

L’organizzazione del festival tuttavia non è restata con le mani in mano ma si è attivata con tempestività e, insieme al cantante, ha fissato subito una nuova data. Il recupero della serata nell’arena emiliana è stata confermata e l’attesa per i fan non sarà lunga.

Quando sarà il concerto di Tony Pitony

Il concerto di Tony Pitony verrà recuperato sabato 18 luglio. La location rimane la stessa: quella del parco del Parco delle Caserme Rosse di Bologna, un enorme prato che durante la Seconda Guerra Mondiale fungeva da parco di smistamento nazzista e oggi ospita concerti ed eventi culturali.

Con due giorni di ritardo, insomma, ma i cancelli dell’area eventi si apriranno per il pubblico, pronto a scatenarsi con hit come Donne Ricche, English Lesson Number One, Cadillac, Scapezzolate e Ammor, il signolo con Tommy Cash.

Cosa deve fare chi ha già acquistato i biglietti

Niente paura per chi aveva già acquistato i biglietti e non ha potuto assistere al concerto: quelli già pagati per la serata del 15 luglio restano validi anche per il 18. Non ci sarà bisogno di effettuare alcuna conversione o modifica digitale, l’aggiornamento avviene automaticamente.

Chi invece non potrà partecipare al nuovo live in programma, può richiedere il rimborso tramite la piattaforma Ticketone entro venerdì 17 luglio alle ore 16.00. Sono state anche riaperte le vendite ufficiali per la serata: una buona notizia per chi non era riuscito ad aggiudicarsi il ticket per il live andato presto sold out.

Perché il concerto è stato annullato

Dietro la decisione di sospendere il concerto di Tony Pitony non c’è stata né la volontà dell’artista né quella della produzione, bensì da condizioni meteorologiche avverse. Un forte temporale, con pioggia intensa e raffiche di vento imprevedibili, ha compromesso la sicurezza e l’agibilità del palco e delle strutture tecniche installate all’aperto. In situazioni simili, l’organizzazione dà giustamente la priorità all’incolumità e alla tutela di staff e pubblico e così è stato deciso di non procedere con la serata. Subito gli sforzi sono stati concentrati sulla ricerca di una soluzione alternativa, che è stata trovata in fretta.

Dove vedere Tony Pitony questa estate

E per chi non potrà partecipare al live del 18 luglio, non c’è da perdere la speranza di vedere questa estate Tony Pitony. Il tour estivo del cantante mascherato prosegue toccando diverse località. Dopo l’appuntamento bolognese, l’itinerario toccherà Vicneza, Collegno, Cagliari, Sassari, Genova. E poi ancora Pisa, Caserta, Catania, Ragusa e un doppi appuntamento a Bagheria. Poi Bellaria Igea Marina, Senigallia, Termoli, Gallipoli, Milazzo, Catania, Romano D’Ezzellino e Roma, per chiudere il 4 settembre all’Ippodromo Snai di Milano. Insomma gli appuntamenti in programma sono ancora tanti e non mancherà occasione per vedere l’artista dal vivo.