Carlo Conti festeggia 14 anni di matrimonio e si traveste da Tony Pitony: la foto inedita

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IPA Carlo Conti e la moglie Francesca Vaccaro

Un amore che ha resistito al tempo, alle insidie e alle difficoltà che tutte le coppie normali sono chiamate ad affrontare ogni giorno. È il caso di Carlo Conti, uno dei volti più amati della televisione italiana, che ha festeggiato ben 14 anni di matrimonio insieme alla moglie Francesca Vaccaro. Per celebrare questo traguardo così speciale, la coppia ha deciso di mettere da parte la consueta riservatezza istituzionale, regalando ai follower uno scatto decisamente insolito e divertente in cui il conduttore Rai si mostra in una veste a dir poco inedita: quella di Tony Pitony.

La foto, condivisa sui social per festeggiare il loro anniversario del 16 giugno, ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico. Siamo abituati a vedere Conti impeccabile, nei suoi completi scuri da prima serata, ma vederlo travestito e pronto a scherzare con la propria compagna svela quel lato privato, complice e leggero che è, con ogni probabilità, il vero segreto della loro longevità di coppia.

Da “scapolo d’oro” a family man: il ruolo di Francesca Vaccaro

Per lunghissimo tempo, Carlo Conti è stato considerato lo scapolo d’oro della TV italiana, un “interruttore dello yo-yo” sentimentale – come si definiva lui stesso – apparentemente allergico ai legami a lungo termine e ai progetti di convivenza. Tutto è cambiato nei primi anni Duemila dietro le quinte di Domenica In, dove Francesca lavorava come costumista. Da qui, la scelta di mettere da parte la spensieratezza per costruire qualcosa di concreto che oggi dura da anni e che ha dato loro anche un figlio, Matteo, che è il grande orgoglio di entrambi.

Oggi affermata fashion designer e direttrice creativa, Francesca è stata la donna che l’ha guarito da quella che il conduttore ha ironicamente ribattezzato “dongiovannite”. Il loro non è stato un percorso lineare fin dall’inizio, ma una vera e propria svolta di consapevolezza maturata anche grazie al consiglio di storiche amiche come Antonella Clerici, che spinse Carlo a fare sul serio. Da quel momento, le nozze celebrate nel 2012 sulle colline fiorentine – con i testimoni di sempre Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello – hanno sancito la nascita di un legame indissolubile.

Una complicità che resiste al tempo

Due anni dopo il fatidico “sì”, la felicità della coppia è stata coronata dalla nascita del figlio Matteo, definito da entrambi il dono più bello della vita. Nonostante gli impegni professionali travolgenti di Carlo Conti, la famiglia è sempre rimasta la priorità assoluta.

La foto “inedita” nei panni del misterioso Tony Pitony non fa che confermare la natura della loro unione: una famiglia normale dove si ride, si gioca e si impara a invecchiare insieme senza perdere la voglia di stupire l’altro. Quattordici anni dopo, la stima e l’amore tra Carlo e Francesca appaiono intatti, dimostrando che dietro al rigore del grande professionista batte il cuore di un uomo profondamente innamorato della sua quotidianità. Del resto l’aveva dimostrato anche nel corso dell’ultima conferenza stampa dedicata al Festival di Sanremo: dopo l’incontro coi giornalisti, è corso a casa perché – dal lunedì successivo – avrebbe dovuto riprendere ad accompagnare a scuola suo figlio Matteo.