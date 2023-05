5 tipi di donne che spaventano gli uomini: parola nostra (e della scienza)

Fonte: iStock La scienza dimostra che gli uomini scappano dalle donne intelligenti

Vi è mai capitato di chiedervi come mai alla prima occasione il vostro lui è scappato? Quante volte, parlando con le amiche, vi siete interrogate sulle inspiegabili ragioni del suo comportamento?

È successo a volte anche a me, lo ammetto, ma sarete felici di sapere che il vero motivo è che siete donne troppo intelligenti. Lo conferma anche la scienza (come se ce ne fosse stato bisogno). Infatti, secondo uno studio condotto dall’Università di Buffalo, gli uomini scappano dalle donne che hanno una marcia in più.

Pare che il maschio alfa sia molto attratto dalle donne che ottengono risultati superiori ai suoi, ma allo stesso tempo si sente minacciato di fronte a qualcuno più brillante di lui, scegliendo così una partner con un livello intellettuale inferiore. La loro “mascolinità” viene meno, quindi cercano di dimostrare una presunta superiorità perché si sentono semplicemente sminuiti.

Ma non è solo l’intelligenza a terrorizzare gli uomini. Abbiamo individuato 5 tipologie di donne che gli uomini evitano a tutti i costi perché fondamentalmente hanno paura.

Ecco perché gli uomini scappano

In cima alla lista c’è senza dubbio la donna indipendente, per me da sempre un inestimabile pregio (oltre che un intoccabile diritto), che a volte purtroppo ha il suo prezzo da pagare.

Riuscire a badare a sé stesse, senza aver bisogno di un uomo per avere successo (sia a livello economico sia sociale), può rendere la costruzione di una relazione sentimentale più difficile. Questo è un aspetto che mi ha sempre toccato da vicino perché non ho mai creduto che il “principe azzurro” dovesse salvarmi, io sono tra quelle che si salva da sola, e anche molto bene.

La verità è che gli uomini possono sentirsi intimiditi da donne forti e indipendenti, forse perché in passato erano loro i responsabili della loro protezione e del loro sostentamento, pertanto, una donna che non chiede aiuto li destabilizza.

Anche essere troppo “combattive” può essere controproducente in un rapporto di coppia. Oggi, più che mai, le donne dimostrano ogni giorno la loro forza e la loro tenacia combattendo con coraggio per i propri diritti e per sé stesse. Ma agli occhi di un uomo, non altrettanto coraggioso evidentemente, questo potrebbe provocare danni all’interno di un rapporto, potrebbe farlo sentire troppo debole e ancora una volta sminuito nel suo ruolo di chi non deve chiedere mai.

E se una donna fosse molto aperta mentalmente, anche sul piano sessuale? Si potrebbe pensare sia il sogno di ogni uomo sulla terra. Vi stupirete, invece, del contrario. Molti uomini affermano di essere attratti da donne con ampie vedute, ma quando si trovano a confrontarsi con loro ne sono del tutto spaventati. Qual è la ragione di questo comportamento? Il motivo è da ricercare nei retaggi culturali del nostro Paese, intriso dei classici stereotipi tipici del maschio italiano medio, che vede la donna come una seconda mamma, il classico “angelo del focolare”.

Spesso, un’altra diretta conseguenza dell’indipendenza è l’ambizione, caratteristica che a quanto pare non è molto gradita dalla maggior parte degli uomini. Se una donna vuole fare carriera è senza dubbio ammirevole agli occhi del maschio alfa, ma purtroppo anche troppo rischioso perché quello è un ruolo da sempre riservato a lui.

E infine, non poteva mancare la donna dotata di pensiero critico, quella che ha sempre qualcosa da dire, insomma la donna che pensa e parla “troppo”. Viene da chiedersi se siano le donne troppo esigenti o se sono gli uomini che le preferiscono meno “ingombranti” per la loro natura competitiva.

Essere sempre sé stesse, il coraggio più grande

In realtà l’intelligenza è tutt’altro che debolezza. Vale la pena modificare la propria personalità e il proprio modo di essere solo per aumentare le chance di trovare un partner? Il consiglio è siate sempre voi stesse: quando arriverà la persona giusta, vi apprezzerà per ciò che siete davvero.

E citando una frase del grande attore Anthony Hopkins, “la realtà è che le donne intelligenti fanno paura a chi di intelligenza non ne ha”.

Sarà pur vero che le donne forti e indipendenti sono destinate a rimanere single più a lungo, ma se il costo da pagare è rinunciare a sé stesse pur di avere una relazione con un uomo mediocre, allora meglio sole che male accompagnate.