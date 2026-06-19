Come si indossa il bianco da capo a piedi secondo Kaia Gerber? La modella ce lo ha spiegato a Los Angeles, con una mise che era il perfetto incontro tra assoluta freschezza e stile

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Kaia Gerber in California

Quando le temperature si fanno bollenti ed il guardaroba guarda (quasi) esclusivamente alla leggerezza, c’è solo un modo di rispondere e questo è con la purezza assoluta del neutro d’elezione. Serve il tocco di una vera icona di stile, però, per trasformare un classico intramontabile in un tormentone globale: è ciò che è successo sotto il sole di Los Angeles, quando Kaia Gerber ha ufficialmente ristabilito le regole in merito a come indossare il bianco in questa calda stagione, dandoci prova che anche il minimalismo può dimostrarsi incredibilmente magnetico quando il taglio è quello giusto. Ma capiamone di più.

Il total white secondo Kaia Gerber: minidress e bandana in quel di Los Angeles

Non è solo una questione di abiti, ma di attitudine, e Kaia Gerber sa esattamente come catturare l’attenzione senza mai dare l’impressione di sforzarsi troppo. Al Summer Party di Uni a Los Angeles, ad esempio, la modella ha approfittato dell’occasione per riscrivere i dettami della tendenza più forte dell’estate, quella che torna puntuale di anno in anno al primo accenno di caldo: il total white.

Cuore pulsante della sua tenuta estiva era un mini dress bianco ottico, tra gli abiti leggeri del periodo senz’altro la soluzione che meglio esprime l’idea della tanto sospirata leggerezza. Firmato Calvin Klein Collection, parliamo di un modello dal non so che di architettonico che pareva un inno alla purezza sartoriale, dotato di spalline ultrasottili e di una profonda scollatura sulla schiena.

Getty Images

Come possiamo notare dallo scatto poco sopra, la scelta di questa particolare silhouette evoca una sensualità fresca, capace di adattarsi alle temperature più alte pur mantenendo un rigore formale impeccabile. La fluidità del tessuto e il taglio lineare del vestito esaltavano la sua figura perfetta senza costringerla, offrendo un giusto esempio di come la moda odierna stia pian piano ridefinendo il concetto di eleganza quotidiana.

A trasformare un capo lineare in una dichiarazione di stile indimenticabile, si sa, è un sapiente uso degli accessori: ebbene, la bellissima figlia di Cindy Crawford questa volta ha deciso di trarre diretta ispirazione da ciò che si è visto in passerella lo scorso settembre, durante l’indimenticabile Spring/Summer 2026 fashion show, scegliendo di completare il suo look con un foulard in seta bianca candida annodato sul capo. Al posto delle glove shoes proposte in pedana dalla celebre Casa di Moda statunitense, invece, eccola preferire sul finale delle scarpe con il tacco bianco gesso dalla punta squadrata.

Kaia Gerber è la nuova (e prima) Creative Partner in Residence di Uni

Oltre che per stilare l’abbiccì del giusto guardaroba estivo, si intende, Kaia Gerber si trovava in California per un motivo preciso: Uni, brand di bodycare con sede a Los Angeles, ha eletto proprio lei la prima Creative Partner in Residence in assoluto della sua storia. Una collaborazione, questa, che rappresenta un passaggio sicuramente strategico per l’azienda, che sta accelerando il proprio percorso di espansione commerciale e distributiva, puntando al settore beauty premium.

Un ruolo importante, insomma, che porterà la ventiquattrenne a collaborare con il team in campagne di comunicazione, partnership, eventi e persino nello sviluppo del prodotto, contribuendo così alla definizione della visione creativa del marchio durante questa cruciale fase di crescita. Non ci resta che augurare buona fortuna.