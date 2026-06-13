I guanti sono tornati alla ribalta, sì, anche sui piedi: flessibili, sinuose e leggere come una piuma, le Glove Shoes sono partite alla conquista della moda dell'estate 2026

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Gloves Shoes Chanel, Spring/Summer 2026

Nel grande teatro della moda contemporanea, il confine tra il gusto dell’orrido ed un totale colpo di genio è spesso sottilissimo: di stagione in stagione (almeno) un nuovo paio di ugly shoes arriva in città, mietendo, contro ogni pronostico, una quantità esorbitante di vittime. Della moda, si intende. Un fenomeno apparentemente assurdo, eppure presto spiegato: se analizzassimo i segreti dello street style più fotografato, scopriremmo che la metà delle pose plastiche delle It Girl non è affatto frutto di carisma, piuttosto della disperata ricerca di un qualche punto d’appoggio per non collassare sui tacchi.

La vera rivoluzione dell’estate 2026, ad esempio, non si misura in centimetri ma in flessibilità. Stiamo parlando delle Glove Shoes, che sono entrate a gamba tesa nei trend di stagione per dimostrare che si può avere un’aria incredibilmente sofisticata e intellettuale anche senza soffrire: si infilano in un secondo e risolvono il look h24, praticamente l’equivalente calzaturiero di un assistente personale ultra efficiente.

Giunte a noi per ristabilire l’ordine cosmico e anche quello del guardaroba, con la loro silhouette pulita e quella— seconda — pelle che asseconda il piede senza fare domande, queste controverse scarpine sono il perfetto esempio di diplomazia estetica: serie quanto basta per generare una mise da urlo, ma così comode che potremmo, all’occorrenza, scapparci via a gambe levate. Vale davvero la pena rifiutarle a priori?

Cosa sono le Glove Shoes e perché potresti amarle: i modelli da avere per l’estate 2026

Tra le tendenze più singolari avvistate in passerella nelle ultime stagioni, una delle più significative — ma soprattutto portabili — è forse la cosiddetta scarpa-guanto. Da Chanel a Stella McCartney le Glove Shoes ci hanno raccontato una storia fatta di ossessione e minimalismo chic: stando alle loro linee pulite e alla loro sobria eleganza, potremmo tranquillamente parlare quasi di una scarpa da ballo.

Per chi non le avesse mai viste, si tratta di un modello dopotutto semplice da riconoscere: silhouette elegante, pelle morbida ma resistente, suola bassa o con tacco, proprio come la tipica calzatura da latino americano o da jazz. Una soluzione, insomma, concepita appositamente per seguire i movimenti del piede, un’evoluzione ancor più comoda di mocassini e ballerine.

Il segreto di tanto successo risiede proprio nella loro struttura anatomica e nei materiali scelti per la produzione: la nappa morbidissima, il camoscio flessibile e, per i mesi più caldi, le varianti in tessuto mesh che si modellano istantaneamente sulla forma del piede, eliminando alla radice ogni eventuale disagio.

A differenza delle classiche rasoterra da étoile scollate, che tendono a scappare via a ogni passo, queste calzature presentano una scollatura più alta, che abbraccia la caviglia regalando una stabilità eccezionale ed una linea slanciata che valorizza l’intera figura.

La cosa ancora migliore? Praticamente esiste una variante per ogni gusto: in pedana da Chanel lo scorso settembre si era vista una proposta bicolore con tacco, da Tove un mocassino senza tallone mentre da Sportmax una stringata, la classica scarpa jazz, per intenderci, attualmente il compromesso perfetto per chi cerca una calzatura casual ma allo stesso tempo raffinata per la calda stagione.

E tu, da dove inizierai la tua collezione?