Oramai lo sappiamo, per quanto controversi ed improbabili possano apparire, gli ibridi nella moda destano sempre un certo interesse. Specie se coniugano comodità e coolness in uno solo: se a loro tempo le garbate sneakerine avevano lasciato perplesse numerose fashioniste, è ora una curiosa evoluzione a metà strada tra il mocassino e la ciabatta a provare a convincere. Inutile specificare che le probabilità di successo siano davvero molto alte, data anche la scarsa voglia di rinunciare alle seconde per fronteggiare il gelo tagliente ogni mattino.

È slippers mania: tutto sui mocassini-ciabatta che hanno conquistato l’inverno 2026

Nell’inverno 2026 uscire in pantofole non è soltanto accettato, ma persino caldamente consigliato. In ogni senso possibile. A conti fatti, pare che le ciabatte siano la nuova sorprendente ossessione dei modaioli, tanto che varcare la soglia di casa con un paio di loro ai piedi non è mai stato così cool: dopo che le infradito hanno conquistato le strade delle principali capitali della moda la scorsa estate, facendosi parte integrante dei look più riusciti, anche le slippers hanno preteso il loro posto sull’Olimpo e c’era da aspettarselo.

Una voga, questa, che si inserisce puntualissima in quella sorta di silenziosa rivolta che vede protagonisti capi stilosi ma accoglienti, in grado di fornire impagabile comodità ma anche di risultare raffinati e alla moda allo stesso tempo. Addio, dunque, ad abiti opprimenti e tacchi vertiginosi, benvenuto sospirato comfort.

Gli esperti del settore chiamano tutto questo cozy-chic, e non vi sarebbe davvero terminologia migliore a descriverlo. Del resto, a volerci pensare bene, le predilette nel panorama calzature di tendenza sono sempre state loro. Questa “rivincita outdoor”, perciò, stupisce persino troppo poco.

In versione flat o dal tacco alto, le singolari ed irriverenti calzature di cui sopra sono state lanciate in passerella da prestigiose case di moda del calibro di Miu Miu, Gucci, Alberta Ferretti e Tod’s, miscelando abilmente maschile e femminile, per dare origine alla scarpa perfetta da indossare ogni giorno, da mattina a sera. Morbide, a punta, foderate in eco-pelliccia, stampate, con dettagli metallici o gioiello, rasoterra o con platform, sono loro le vere regine di stagione.

Ovviamente non parliamo di classiche pantofole da salotto, ma di vere e proprie flat shoes extra lusso, flessibili, pratiche, minimali e nettamente più chic di quanto si possa immaginare. Come si indossano? Secondo celebrities, intenditori e trendsetter sotto a gonne a matita di pelle, gonne sottoveste, tailleur, abiti in maglia, pantaloni sartoriali super rigorosi, guanti da opera e immensi cappotti di lana.

Da Calvin Klein si sono viste zampettare delle slippers dalle linee pulite abbinate a completi in satin, a lunghi abiti drappeggiati e a mantelle. A far emozionare le più freddolose, invece, sono state le proposte imbottite di pelo di Prada e Louis Vuitton mentre a spopolare sono sempre i modelli scamosciati o aperti, come visto da Bottega Veneta e Dolce&Gabbana.

Tra relax assoluto e versatilità estrema, queste calzature delle meraviglie si indossano ancora tra i confini domestici ma anche fuori, abbinate a caldissimi calzini in cachemire o lana a coste quanto a collant velati, ed il risultato è sempre il medesimo: un gran successo.

Basta appena superare quel blocco iniziale e abbandonarsi alla moda senza resistenze, per vedere la comodità casalinga conquistare le strade cittadine, e di lì a poco il mondo.

