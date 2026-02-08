Mocassini o pantofole? Entrambi: tra comfort e stile, le slippers a cui dare una chance questo inverno

Nell'inverno 2026 le ciabatte escono dai confini domestici e si lanciano alla conquista del fashion, per accontentare la comune voglia di glamour, ma senza sforzo: 8 modelli di tendenza da provare

Foto di Sara Iaccino

Sara Iaccino

Beauty e Fashion Editor

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Pubblicato:

Mocassini o pantofole? Entrambi: tra comfort e stile, le slippers a cui dare una chance questo inverno
Getty Images
Slippers tendenza inverno 2026

Oramai lo sappiamo, per quanto controversi ed improbabili possano apparire, gli ibridi nella moda destano sempre un certo interesse. Specie se coniugano comodità e coolness in uno solo: se a loro tempo le garbate sneakerine avevano lasciato perplesse numerose fashioniste, è ora una curiosa evoluzione a metà strada tra il mocassino e la ciabatta a provare a convincere. Inutile specificare che le probabilità di successo siano davvero molto alte, data anche la scarsa voglia di rinunciare alle seconde per fronteggiare il gelo tagliente ogni mattino.

È slippers mania: tutto sui mocassini-ciabatta che hanno conquistato l’inverno 2026

Nell’inverno 2026 uscire in pantofole non è soltanto accettato, ma persino caldamente consigliato. In ogni senso possibile. A conti fatti, pare che le ciabatte siano la nuova sorprendente ossessione dei modaioli, tanto che varcare la soglia di casa con un paio di loro ai piedi non è mai stato così cool: dopo che le infradito hanno conquistato le strade delle principali capitali della moda la scorsa estate, facendosi parte integrante dei look più riusciti, anche le slippers hanno preteso il loro posto sull’Olimpo e c’era da aspettarselo.

Una voga, questa, che si inserisce puntualissima in quella sorta di silenziosa rivolta che vede protagonisti capi stilosi ma accoglienti, in grado di fornire impagabile comodità ma anche di risultare raffinati e alla moda allo stesso tempo. Addio, dunque, ad abiti opprimenti e tacchi vertiginosi, benvenuto sospirato comfort.

Gli esperti del settore chiamano tutto questo cozy-chic, e non vi sarebbe davvero terminologia migliore a descriverlo. Del resto, a volerci pensare bene, le predilette nel panorama calzature di tendenza sono sempre state loro. Questa “rivincita outdoor”, perciò, stupisce persino troppo poco.

In versione flat o dal tacco alto, le singolari ed irriverenti calzature di cui sopra sono state lanciate in passerella da prestigiose case di moda del calibro di Miu Miu, Gucci, Alberta Ferretti e Tod’s, miscelando abilmente maschile e femminile, per dare origine alla scarpa perfetta da indossare ogni giorno, da mattina a sera. Morbide, a punta, foderate in eco-pelliccia, stampate, con dettagli metallici o gioiello, rasoterra o con platform, sono loro le vere regine di stagione.

Ovviamente non parliamo di classiche pantofole da salotto, ma di vere e proprie flat shoes extra lusso, flessibili, pratiche, minimali e nettamente più chic di quanto si possa immaginare. Come si indossano? Secondo celebrities, intenditori e trendsetter sotto a gonne a matita di pelle, gonne sottoveste, tailleur, abiti in maglia, pantaloni sartoriali super rigorosi, guanti da opera e immensi cappotti di lana.

Da Calvin Klein si sono viste zampettare delle slippers dalle linee pulite abbinate a completi in satin, a lunghi abiti drappeggiati e a mantelle. A far emozionare le più freddolose, invece, sono state le proposte imbottite di pelo di Prada e Louis Vuitton mentre a spopolare sono sempre i modelli scamosciati o aperti, come visto da Bottega Veneta e Dolce&Gabbana.

Tra relax assoluto e versatilità estrema, queste calzature delle meraviglie si indossano ancora tra i confini domestici ma anche fuori, abbinate a caldissimi calzini in cachemire o lana a coste quanto a collant velati, ed il risultato è sempre il medesimo: un gran successo.

Amazon Essentials Donna Sabot con Fibbia
Amazon Essentials Donna Sabot con Fibbia
Sabot stampa pitonata con fibbia argento
Acquista su Amazon
Grunland Ciabatta Punta Chiusa Invernale Animalier
Grunland Ciabatta Punta Chiusa Invernale Animalier
Ciabatte in cavallino modello Sara
Acquista su Amazon
Erlingo sabot da donna in pelle
Erlingo sabot da donna in pelle
Slippers in pelle con pelliccia
Acquista su Amazon
GRUNLAND GLES CI1609
GRUNLAND GLES CI1609
Slippers chiare ad effetto Teddy
Acquista su Amazon
UGG Tazz
UGG Tazz
Slippers suede e pelliccia donna
Acquista su Amazon
Liu Jo Donna Ciabatte SA5035PX460
Liu Jo Donna Ciabatte SA5035PX460
Slippers Liu Jo
Acquista su Amazon
Castamere Sabot Donna Ciabatte Moda
Castamere Sabot Donna Ciabatte Moda
Ciabattine in velluto con fiocco
Acquista su Amazon
Melvin & Hamilton Scarlett 2
Melvin & Hamilton Scarlett 2
Slippers ricamate
Acquista su Amazon

Basta appena superare quel blocco iniziale e abbandonarsi alla moda senza resistenze, per vedere la comodità casalinga conquistare le strade cittadine, e di lì a poco il mondo.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Scarpe