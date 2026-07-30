Montature over, ispirazione vintage e forme avvolgenti: questa estate gli occhiali da sole diventano maxi e dominano il nostro outfit

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Gli occhiali da sole maxi hanno conquistato le celebs

Sono i dettagli a fare la differenza: non è un semplice aforisma ma un dato di fatto quando si tratta di moda. Quando le giornate si fanno soleggiate a rendere un look più o meno interessante sono gli occhiali da sole. Anche se l’estetica ci suggerirebbe di guardare a montature squadrate e sottili, proprio quelle che andavano di moda negli anni ’90 e 2000 – due decenni che stanno dominando le tendenze di questi mesi – c’è chi non si accontenta del minimalismo e punta in grande.

Gli occhiali da sole oversize non si lasciano mettere da parte e hanno deciso di dividersi la scena con le loro forme maxi, bold e scenografiche: praticamente impossibile non farsi tentare e dare uno sprint diverso al nostro guardaroba.

Perché i maxi occhiali sono di tendenza questa estate

Come è possibile che in un contesto in cui a dominare è l’estetica minimal degli anni ’90, i maxi occhiali siano riusciti ad affermarsi? Perché ad attirare l’attenzione su di sé non è solo il fatto di rappresentare un punto di rottura con le tendenze Nineties e Y2K, ma è quello che vogliono trasmettere.

Uno stile glam e d’altri tempi. La montatura ampia e avvolgente nasconde il nostro sguardo dandoci un’alone di mistero proprio come le grandi dive di una volta. Se poi aggiungiamo che spesso hanno nuance scure e montature bold l’effetto teatrale è assicurato.

Gli occhiali oversize sono approvati dalle celebs

Il mistero e l’effetto spettacolare di certo non potevano lasciare indifferenti le celebs che hanno trovato nei maxi occhiali il loro nuovo accessorio preferito. A farcelo capire è Dua Lipa, una trend setter a cui guardiamo per prendere spunto. Spesso l’abbiamo vista in vacanza o in giro per New York con maxi occhiali che usa come uno schermo protettivo visto che arriva a coprirle perfino gli zigomi.

GettyImages

Per non parlare di Kaia Gerber, la it-girl da tenere d’occhio che ha usato gli occhiali da sole over per dare carattere a un tubino nero in raso: un look che ci ricorda tanto quello di sua madre Cindy Crawford negli anni ’90 (appunto).

GettyImages

Gli occhiali da sole over più amati

Per ogni modello ci sono diverse versioni di sé e questo è vero anche per gli occhiali da sole XL. Tra le silhouette più apprezzate ci sono quelle ovali, pulite, essenziali e che si sposano perfettamente con qualsiasi outfit. Se vuoi rendere ancora più elegante il tuo look punta su quelli dalla montatura e dalle lenti nere.

Offerta Joopin Occhiali da sole ovali

LJCZKA Occhiali da sole marroni

Li conosci come occhiali da sole cat eye o butterfly, definizioni derivate dalla loro forma caratteristica. In qualsiasi modo li chiami questi hanno un mood retrò e una volta indossati ti sentirai subito come una diva d’altri tempi.

OuShiun Occhiali da sole retrò

Se invece preferisci avere un look più contemporaneo gli occhiali da sole maxi per te sono quelli rettangolari con montatura bold. Molto più audaci rispetto agli altri modelli sono perfetti nel caso in cui il tuo stile è casual.

GQUEEN Occhiali da sole quadrati

SOJOS Occhiali da sole quadrati over

Dato che in estate i colori non devono essere messi da parte, gli occhiali da sole over sanno riempirsi di tinte e nuance che li rendono originali e che danno uno sprint in più anche al look più effortless, perché catturano l’attenzione proprio per le loro linee maxi e colorate.

Offerta ZENOTTIC Occhiali da sole over rossi

ZENOTTIC Occhiali da sole over colorati

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale