Luigi Di Maio torna a farsi vedere e ha una nuova compagna: le foto

Fonte: Ufficio Stampa Luigi Di Maio e fidanzata Alessia D'Alessandro

Nel corso degli anni Luigi Di Maio ha fatto parlare di sé anche per quanto concerne il mondo del gossip. Il pubblico si è spesso mostrato interessato alla vita privata dell’ormai ex ministro, che ora si ritrova al centro dell’attenzione del settimanale Chi.

Nell’edizione del 15 marzo, infatti, arriveranno in edicola le fotografie esclusive della nuova fidanzata di Luigi Di Maio, che ha trascorso con lei un romantico weekend a Venezia. Il suo nome è Alessia D’Alessandro e di seguito proviamo a raccontare qualcosa in più sul suo conto.

Chi è la nuova fidanzata di Luigi Di Maio

Se l’ex Virginia Saba era un po’ più grande di lui, stavolta la differenza d’età vede Luigi Di Maio come il partner più maturo. L’ex ministro è infatti un classe ’86, mentre Alessia D’Alessandro è nata nel 1990. I due hanno rispettivamente 36 (a luglio ne compirà 37) e 33 anni.

Nel vedere le foto pubblicate da Chi, è facile pensare che si tratti di una bellezza da passerella, il che non sarebbe affatto un errore. Per pagarsi gli studi, infatti, la nuova fidanzata di Luigi Di Maio ha lavorato in maniera saltuaria come modella. Di lei sappiamo che è di origini italo-tedesche e ha trascorso molti anni all’estero.

Il tutto per motivi di studio, avendo frequentato la facoltà di Scienze economiche tra Parigi e Brema. Un curriculum decisamente interessante, nel quale è possibile leggere come sia in grado di parlare in maniera fluente ben cinque lingue. Nata ad Agropoli, in provincia di Salerno, ha accumulato svariate esperienze lavorative.

Fonte: Ufficio Stampa

Dall’impegno nel reparto di contabilità di un’azienda, in ambito risorse umane, al ruolo di consulente internazionale nel turismo. Ha però sempre avuto una ben radicata passione per la politica. Non è da escludere che possa avere un ruolo concreto nel prossimo futuro al fianco del suo compagno.

Luigi Di Maio e Alessia D’Alessandro, come si sono conosciuti

Non è la prima volta che si parla di Alessia D’Alessandro, con i più attenti che ricorderanno come si ritrovò al centro di un piccolo caso politico nel 2018. A quel tempo si era candidata alle Politiche in Cilento con il Movimento 5 Stelle, precisamente presso il collegio Agropoli-Castellabate. Le cose però non andarono come sperava, non riuscendo a farsi eleggere.

Non è però di certo questo il motivo per il quale si iniziò a parlare di lei, anzi. La “colpa” è da addossare all’ex ministro Luigi Di Maio che, impegnato nella trasmissione Dimartedì, fu un po’ troppo buono nel complimentarsi con la giovane, presentandola seguendo una sorta di libera interpretazione dei fatti.

“Un’economista che collabora con la Cdu in Germania”. Ecco le parole del noto politico, che al tempo tirò in ballo il partito dell’ex cancelliera Angela Merkel, spingendo il governo di Berlino a un chiarimento.

Una situazione sfuggita di mano, il che ha generato un certo imbarazzo. La precisazione della politica tedesca mirava a sottolineare come il ruolo di Alessia D’Alessandro fosse di sola assistenza, senza alcuna azione operativa da parte sua.

Una specifica importante relativa al mancato intervento in ambito pratico, il che si traduceva in una totale mancanza di contatti politici curati. Le parole di Luigi Di Maio non erano effettivamente errate, sia chiaro, ma potevano lasciar intendere altro.

Di fatto la sua attuale fidanzata non pare abbia mai conosciuto Angela Merkel, occupandosi dell’ambito marketing di un’organizzazione molto vicina al partito Cdu, la Wirtschaftsrat.