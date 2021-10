Virginia Saba, l’amore splendido con Luigi Di Maio: “Un colpo di fulmine”

L’amore tra Virginia Saba e Luigi Di Maio va a gonfie vele, ma non solo. La giornalista ha scritto il libro “Il suono della bellezza – note di vita e di filosofia“. Nel corso di un’intervista al Corriere, ha scelto di aprirsi e di raccontarsi, di parlare in particolare del suo rapporto con Luigi Di Maio. Ci sono storie che faticano a partire, che magari si mettono in stand-by, ma non la loro.

Virginia Saba e Luigi Di Maio, un colpo di fulmine

“Fu un colpo di fulmine a un pranzo elettorale in Sardegna. Credo gli sia piaciuto parlare di temi ultraterreni, musica, arte. Lo guardavo fra tanti che gli facevano domande e pensavo: questo ragazzo non si può godere la vista del mare”, un pensiero molto profondo, che dopotutto descrive pienamente la personalità della Saba, che ha studiato teologia e che da sempre è un’appassionata di fede, filosofia, arte.

Nel suo libro Il suono della bellezza – note di vita e di filosofia, Virginia ha inserito un ringraziamento speciale a Di Maio. “Perché con lui ho capito l’amore”. Dopotutto, quando condividi un percorso tanto intenso con una persona, non puoi non dire “grazie” per il sostegno, il supporto e la felicità, caratteristiche essenziali per qualsiasi legame.

Un rapporto forte e speciale

“L’amore è da supermarket: vai, scegli, usi, poi ti stanchi… è prendere, non dare. Io sto con una persona che dà a tutti e quindi non ha mai molto tempo per me. Per cui, ho capito che l’amore, invece, è dare: è essere felici quando procuri un sorriso. Amare significa comprendere il sogno dell’altro senza dimenticare il tuo. Serve infinita pazienza. A volte scleri, discuti, ma è un percorso, un tendere a“.

Tra Virginia e Luigi, l’amore va a gonfie vele da quel gennaio del 2019, anno in cui si videro in Sardegna per la prima volta. “Sa qual è un bell’esercizio di felicità? Anticipare i suoi bisogni. Anche solo accorgermi che sta finendo il dentifricio nel beauty”. E la felicità in una relazione va sempre trovata nelle piccole cose. Ed è probabilmente questo il segreto del loro amore: si sostengono, si conoscono e si anticipano. Semplice? No, ma è splendido.