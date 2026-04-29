Alvin, chi è la moglie Kali Wilkes: “Colpo di fulmine”

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Kali Wilkes e Alvin

C’è chi parla di amore a prima vista e chi, invece, quell’amore lo vive davvero. È il caso di Alvin, volto amatissimo della tv e della radio, che da anni condivide la sua vita con Kali Wilkes, una presenza discreta ma fondamentale lontano dai riflettori. La loro storia è una di quelle che fanno sorridere e suscitano un bel po’ di invidia: semplice, intensa e con quella sensazione che tutto sia nato al momento giusto, quasi per caso ma impossibile da ignorare. E a distanza di anni i due sono più affiatati che mai.

Kali Wilkes, chi è la moglie di Alvin

Kali Wilkes è nata nel 1975 a Leeds, in Inghilterra, ma la sua vita ha preso una direzione tutta italiana quando ha incontrato Alvin (nome d’arte di Alberto Bonato). Più grande di lui di due anni, con origini familiari legate alle Barbados, Kali ha scelto di restare lontana dal mondo dello spettacolo, preferendo una quotidianità più riservata.

Nonostante la notorietà del marito, infatti, ha sempre mantenuto un profilo basso. Di lei si sa poco, se non che ha deciso di dedicarsi completamente alla famiglia diventando un punto di riferimento solido sia per il conduttore che per i loro figli.

Alvin ha raccontato di aver conosciuto Kali durante una vacanza a Lignano Sabbiadoro: lui era insieme a un amico quando lei è entrata. È bastato un attimo. “Ero in un ristorante con un mio amico quando è entrata lei e io sono rimasto fulminato” ha raccontato in una vecchia intervista a Verissimo, ricordando quel momento come un vero colpo di fulmine.

Da lì, tutto è andato velocemente. Kali Wilkes ha deciso di lasciare l’Inghilterra per trasferirsi in Italia e vivere quella relazione nata quasi per caso, ma diventata presto una certezza. Una scelta importante, fatta senza troppe esitazioni, che ha dato il via a una lunga storia d’amore.

Una famiglia più unita che mai

Dopo alcuni anni insieme, i due hanno deciso di sposarsi nel 2007. Nello stesso anno è nato il loro primo figlio, Tommee, seguito sei anni dopo dalla secondogenita Ariel.

La famiglia è il loro punto fermo. Nonostante gli impegni televisivi e i lunghi periodi lontano da casa, soprattutto quando Alvin è stato inviato de L’Isola dei Famosi, il legame tra loro è rimasto solido. “Ho tanti difetti sono uno che tende sempre a voler migliorare tutto ciò che vivo e che faccio. Da quando ti conosco, tu, sei sempre stata la versione migliore della donna con cui vorrei vivere”, scrisse sui social per il compleanno della moglie.

Il conduttore ha più volte raccontato quanto la distanza sia stata difficile da gestire, ma anche quanto il supporto della moglie sia stato fondamentale. Un equilibrio costruito nel tempo, fatto di complicità e scelte condivise.

Kali Wilkes e quella proposta di matrimonio insolita

Se l’incontro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, anche la proposta di matrimonio non è stata da meno e ha lasciato la Wilkes decisamente sorpresa. Alvin ha infatti scelto un modo originalissimo per chiedere a Kali di sposarlo: ha nascosto l’anello in cantina e trasformato quel momento in qualcosa di inaspettato e personale. Una “caccia al tesoro” super romantica e giocosa.

Ma negli anni, il conduttore non ha mai smesso di celebrare il loro amore, anche sui social. In occasione del quindicesimo anniversario di matrimonio, ha condiviso uno scatto insieme a Kali accompagnato da parole semplici ma significative: “A te che sei parte di me. Buon anniversario baby! 15 anni matrimonio. 18 anni che ti conosco”.