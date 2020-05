Chi è Ulisse Lendaro, il marito di Anna Valle

editato in: da

Nato a Vicenza l’8 febbraio 1973, Ulisse Lendaro è il marito di Anna Valle, Miss Italia 1995 e oggi attrice affermata (la sua carriera è costellata di successi come le fiction Commesse, Sorelle e La Compagnia del Cigno). Avvocato del foro della sua città natale, Lendaro è anche attore, regista e produttore.

A dimostrazione di questo suo amore per il mondo del cinema è possibile citare la partecipazione al cast del film MissTake, pellicola uscita nel 2007 e nella quale ha vestito i panni di una guardia del corpo di nome Manolo. Proprio in occasione delle riprese di questo film, che l’hanno visto condividere il set con Remo Girone, Lendaro – co-produttore della pellicola – ha conosciuto Anna Valle, anche lei nel cast e al debutto sul grande schermo con un ruolo da antagonista.

Come sopra ricordato, Lendaro è pure regista. Degno di nota a tal proposito è il film L’Età Imperfetta, uscito nel 2017, da lui diretto e prodotto e avente come protagonista proprio la Valle, che veste i panni di Serena, un’insegnante di danza.

I due sono convolati a nozze nel 2008. Lo stesso anno, hanno accolto la primogenita Ginevra. Nel 2013, invece, è arrivato Leonardo. La storia tra Lendaro – che ha partecipato anche ai film Still Life e Medley – Brandelli di Scuola – e la Valle procede a gonfie vele lontano dai riflettori. La coppia, infatti, è sempre stata molto riservata, scegliendo per esempio di non mostrare il volto dei figli.

Il loro amore, come rivelato da Anna Valle nel corso di un’intervista rilasciata qualche anno fa, è nato dopo un corteggiamento durato qualche mese. Di quei tempi – speciali per qualsiasi coppia – l’attrice conserva ancora i testi degli SMS che si sono mandati, pazientemente trascritti a mano su un taccuino.

Lendaro, che vive oggi con la famiglia nella città in cui è nato ed è CEO della Louis Lender Production, è stato descritto dalla moglie come un padre molto presente. Intervistata sulle pagine di Grazia nel 2016, la ex Miss Italia ha specificato che, per quanto riguarda i compiti relativi alla gestione quotidiana dei figli, i loro ruoli sono interscambiabili, anche se Ulisse Lendaro, a suo avviso, non può assolutamente essere definito un “mammo”.