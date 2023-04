“Luce dei tuoi occhi 2”, cast completo e trama: tutto pronto per la prima puntata

Anna Valle e Giuseppe Zeno torneranno su Canale 5 con la seconda stagione di Luce dei tuoi occhi, fortunata fiction del palinsesto Mediaset che racconta la storia di Emma Conti, ex étoile e coreografa di fama internazionale, che alla ricerca della figlia Alice, da tutti creduta morta alla nascita. La serie televisiva, che ha riscosso un grande successo, andrà in onda a partire da mercoledì 12 aprile in prima serata: tutto quello che c’è da sapere sul cast e le new entry, la trama e le anticipazioni della prima puntata.

Luce dei tuoi occhi 2, il cast completo

Nella seconda stagione della serie ritroveremo molti dei personaggi che hanno conquistato il pubblico durante la prima stagione, affiancati da nuovi volti pronti ad arricchire le dinamiche della storia. Anna Valle tornerà a vestire i panni di Emma, ex étoile e coreografa, che ha perso la figlia alla nascita e che non ha mai smesso di cercare. Giuseppe Zeno interpreterà ancora Enrico, il professore del Liceo che si legherà sentimentalmente a Emma.

Accanto a loro ritroveremo Bernardo Casertano che dà il volto a Davide, l’ex fidanzato di Emma, Maria Rosaria Russo, che interpreterà la vicecommissaria di polizia e compagna di Davide Luisa Guerra, e Paola Pitagora, che presterà il volto a Paola Conti, la madre di Emma.

Tra le new entry di questa seconda stagione ci sarà Francesca Cavallin, che interpreterà Petra Novak, donna misteriosa e mamma della ballerina Diana. Il corpo di ballo di Emma vedrà grandi ritorni e nuovi ingressi: Elisa Visari (Valentina), Sabrina Martina (Anita), Gea dall’Orto (Miranda), Rebecca Antonaci (Sofia), Linda Pani (Martina) e Stella Maya Epifani (Alessia) interpretano le ballerine della scuola.

Irene Paloma Jona sarà Diana Novak, una ballerina talentuosa e misteriosa che supererà i provini ed entrerà nell’Accademia di Emma, mentre Christian Roberto e Simone Secce presteranno il volto a Maurizio e Andrea Bisceglie, fratelli gemelli ed entrambi ballerini.

La trama

Le nuove puntate di Luce dei tuoi occhi saranno ancora incentrata su Emma e sulla sua ricerca della figlia Alice, da tutti creduta morta alla nascita. Alla fine della prima stagione avevamo lasciato l’ex étoile davanti a una verità sconvolgente: era stato il fratello a vendere la neonata per denaro.

E così una serie di nuove scoperte e misteriose scomparse costringeranno Emma a mettersi alla ricerca della verità sulla scomparsa di sua figlia, dividendosi tra il ruolo di insegnante e quello di investigatrice, battendosi anche per non perdere l’amore di Enrico, che le chiederà di sposarla.

Anticipazioni prima puntata

Mentre Emma continua dunque la sua affannosa ricerca, in Accademia c’è gran fermento. Con le nuove audizioni infatti la coreografa noterà due giovani e talentuose ballerine, Vicky e Diana. Sarà proprio lei a essere una delle protagoniste di questo primo episodio. La madre di Diana farà delle pesanti rivelazioni a Emma, svelandole una grave condizione di salute. La donna chiederà a sorpresa all’ex étoile di prendersi cura della figlia Diana per via della sua malattia.

Luce dei tuoi occhi 2, quando va in onda e dove guardarla

La seconda stagione di Luce dei tuoi occhi sarà composta da sei puntate della durata di circa cento minuti ciascuna, come la prima stagione, e andrà in onda su Canale 5 in prima serata subito dopo Striscia La Notizia, intorno alle 21.30, a partire dal 12 aprile. Gli episodi saranno disponibili in streaming su Mediaset Infinity, dove sono già disponibili anche gli episodi della prima stagione e alcuni contenuti extra.