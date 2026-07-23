“Le cose impossibili”, Sarah Toscano conquista il Giffoni 2026 con delle scarpe a sorpresa

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Sarah Toscano al Giffoni Film Festival 2026

Nell’era in cui un look da red carpet — seppur in questo caso sia blu — deve essere in grado di bucare lo schermo in pochissimi secondi, Sarah Toscano ha fatto centro pieno al Giffoni Film Festival 2026. La sua apparizione all’evento è stata un perfetto corto circuito visivo, merito di un outfit studiato per stupire dal primo all’ultimo dettaglio.

A stupire, facendo impazzire i fashion radar, sono state però le sue scarpe, un vero e proprio colpo di scena stilistico che ha saputo celebrare il tema delle “Le cose impossibili” con grande ironia. Analizziamo l’insieme più da vicino.

Sarah Toscano, color block (con colpo di scena) al Giffoni Film Festival 2026

Quando il talento incontra lo stile, ogni tappeto rosso si trasforma in pura magia. Al Giffoni Film Festival 2026, l’atmosfera vibrante risultato del tema “Le cose impossibili” ha trovato la sua eccellente interprete in Sarah Toscano: fresca e bellissima, questa volta la giovane star del pop non si è limitata a incantare la platea con la sua voce, ma ha letteralmente catalizzato l’attenzione generale grazie ad un dettaglio di stile totalmente inaspettato.

Con una naturalezza disarmante, l’ex allieva e vincitrice di Amici di Maria De Filippi ha dato prova di come la moda possa essere lo strumento perfetto per raccontare una storia di crescita, sogni e audacia, lasciando tutti a bocca aperta grazie ad un paio di scarpe di tendenza decisamente fuori dagli schemi.

Il look sfoggiato sul blue carpet ha saputo condire l’aura couture con un accento decisamente urban, dando vita ad un contrasto che ha letteralmente ipnotizzato ogni presente, e non solo. Se il giallo ed il nero l’uno vicino all’altro si esaltavano fortemente, come la difficile arte del color block ci insegna, la vera sorpresa è arrivata guardando verso il basso.

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Guardandola l’occhio non poteva che cadere sui suoi tacchi, cuore pulsante dell’intera mise: quelle che viste da davanti sembrerebbero delle semplicissime décolleté nere, osservate di profilo svelano una sorprendente zeppa scultura. Delle vere e proprie fauci firmate GCDS, con tanto di denti aguzzi, ad unire glamour e ironia in uno solo.

I più attenti lo sapranno già: parliamo dell’iconico modello Morso della Casa di Moda italiana, nato nel 2022 e ispirato ai fumetti di Dracula tanto amati dal fondatore Giuliano Calza.

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Una scelta, quella della giovane artista, che non è passata affatto inosservata: il suo eclettismo si inserisce perfettamente in quella contemporanea (contro)tendenza che sembra voler abbattere i confini tra formale e informale. Insomma, lo sappiamo, nel 2026 la moda non è più una gabbia di regole rigide, piuttosto un territorio di sperimentazione dove anche l’accessorio giusto può diventare il centro gravitazionale della narrazione visiva.

Dopotutto “rendere possibile l’impossibile” può voler significare anche saper accostare mondi apparentemente lontani, in questo caso specifico spezzando la monotonia delle classiche uniformi da gran galà.

I sogni per il futuro, tra musica e recitazione

Un innegabile talento per la musica, ma anche uno notevole per la recitazione: come sappiamo Sarah Toscano ha debuttato come attrice su Netflix appena pochi mesi fa, con Non abbiamo bisogno di parole di Luca Ribuoli, remake italiano del pluripremiato La Famiglia Bélier, film del 2014 diretto da Éric Lartigau.

“Questa volta facevo un personaggio particolarmente adatto, perché era una ragazza giovane che scopre la musica, che ha una famiglia dove si vogliono bene. Ora vorrei andare fuori dalla mia comfort zone, magari fare la cattiva del film”, ha raccontato divertita al Giffoni, tra una chiacchiera e l’altra sul suo presente e sul suo futuro.