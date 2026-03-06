Sarah Toscano diventa attrice, il debutto nel film Non abbiam bisogno di parole

IPA Sarah Toscano debutta come attrice

Dopo aver conquistato il cuore della GenZ ad Amici e aver illuminato il palco del Festival di Sanremo nel 2025 con la sua Amarcord, Sarah Toscano è pronta per una nuova, emozionante sfida: ad aprile debutta come attrice protagonista nel film Non abbiam bisogno di parole, con un ruolo che l’ha messa alla prova, anche umanamente parlando.

Sarah diventa Eletta e si trova di fronte a un bivio

Non abbiam bisogno di parole è il remake italiano del pluripremiato La Famiglia Bélier, film del 2014 diretto da Éric Lartigau. Qui Sarah Toscano interpreta Eletta, una ragazza che vive una quotidianità fatta di silenzi e gesti d’amore: è l’unica udente in una famiglia di persone sorde ed è sempre lei a dare “voce” ai genitori e al fratello.

La sua esistenza, però, viene scossa da una scoperta inaspettata. Eletta si rende conto di avere un talento prodigioso, una voce straordinaria che incanta chiunque la ascolti, su tutti la maestra di canto – interpretata da Serena Rossi – che la pone di fronte a un bivio: restare il pilastro della sua famiglia o inseguire il sogno di una prestigiosa scuola di musica, lasciando la sua casa.

Un cast prezioso per una storia emozionante

Diretto da Luca Ribuoli e girato a Torino, come anticipato il lungometraggio è il remake del celebre La Famiglia Bélier, l’opera che ha già commosso il mondo intero e ispirato film da Oscar come CODA – I segni del cuore del 2021.

Recitare questo ruolo ha significato per Sarah Toscano un’immersione profonda nella Lingua dei Segni Italiana (LIS) e un lavoro sulla sottrazione e sullo sguardo. La storia di Eletta è la storia di una scelta d’amore, ma parla anche di crescita, di radici e di quel “non aver bisogno di parole” per dirsi quanto ci si vuole bene, proprio come suggerisce il celebre brano di Ron che dà il titolo al film e accompagna il trailer.

A guidare la cantante in questo esordio cinematografico troviamo una delle attrici più amate e versatili del nostro panorama, Serena Rossi, che veste i panni di colei che per prima intuisce il talento di Eletta e crede in lei, spronandola a non nascondersi. Il cast vanta la presenza di Emilio e Carola Insolera, entrambi sordi e coppia anche nella vita, una scelta di inclusività che rende il progetto ancora più potente e vero. Entrambi hanno recitato in Sign Gene, diretto da Emilio Insolera e primo film che ha per protagonisti dei supereroi sordi che possiedono poteri soprannaturali attraverso l’uso della lingua dei segni.

Quando esce Non abbiam bisogno di parole?

L’attesa è quasi finita per i fan e le fan che non vedono l’ora di scoprire Sarah Toscano in questa nuova veste. Il film Non abbiam bisogno di parole è disponibile solo su Netflix a partire da venerdì 3 aprile, per chiunque possieda un abbonamento alla piattaforma.