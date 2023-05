Alessandro Gaetano: chi è il nipote di Rino Gaetano

Fonte: Getty Images Il cantautore Rino Gaetano

Morto in un tragico incidente automobilistico, nel giugno del 1981, Rino Gaetano vive ancora oggi nella musica che ci ha lasciato in eredità e nel ricordo sempre vivo di suo nipote Alessandro Gaetano, figlio della sorella Anna. Ci sono brani musicali che, pur appartenendo al passato, fanno da colonna sonora anche alle nuovissime generazioni che continuano a cantarle e tra questi sicuramente spiccano canzoni come A mano a mano e Il cielo è sempre più blu, entrambe portate al successo dall’indimenticato cantautore di origini calabresi Rino Gaetano.

Alessandro è spesso ospite di diverse trasmissioni televisive dove parla della carriera e delle (a volte discusse) canzoni dello zio. Inoltre, il nipote di Rino Gaetano, proprio per omaggiarlo, ha anche fondato la Rino Gaetano Band.

Chi è Alessandro Gaetano, il nipote del cantautore Rino Gaetano

Era il 2 giugno del 1981 quando il cantautore Rino Gaetano è morto in un terribile incidente stradale a Roma, sua città di adozione. Come ogni artista che si rispetti, Rino è in realtà stato reso immortale proprio dalla sua musica e da quelle canzoni che ancora oggi vengono intonate anche dai giovanissimi.

Oltre che dai brani che ci ha lasciato in eredità, il ricordo di Rino è tenuto vivo anche dal nipote Alessandro Gaetano che, come lo zio, è un musicista nonché il fondatore della Rino Gaetano Band. Alessandro, in particolare, è il figlio di Anna Gaetano, la sorella del compianto cantautore che aveva anche un fratello di nome Giuseppe.

Nonostante sia passato diverso tempo dalla sua morte, Alessandro ha ancora impressi nella mente diversi ricordi legati allo zio: “Era un uomo disponibile e generoso” ha raccontato lo stesso “nipote d’arte” a Oggi è un altro giorno “Ricordo che ci aveva regalato un mangianastri e che, in generale usava fare i regali a tutti e tre i nipoti per non far rimanere male uno degli altri”.

Alessandro Gaetano e la polemica con Giorgia Meloni

Oltre ad aver fondato la Rino Gaetano Band in ricordo dell’amatissimo zio, Alessandro Gaetano è anche il fondatore del Rino Gaetano Day: giornata commemorativa che si tiene ogni anno a Roma nel giorno dell’anniversario della morte del cantautore.

Per Alessandro il ricordo dello zio è prezioso e va difeso a tutti i costi. Per questo a settembre scorso il musicista si è voluto fortemente dissociare dalla scelta di Giorgia Meloni che ha utilizzato come colonna sonora della sua vittoria alle politiche la canzone A mano a mano.

La scelta dell’attuale Presidente del Consiglio non è affatto piaciuta né ad Alessandro, né alla sua famiglia. “Rino è di tutti, e la politica non deve appropriarsene” ha spiegato la Alessandro Gaetano in un comunicato che ha scatenato una vera polemica a “Non è una questione di destra e sinistra. È un problema di uso strumentale dell’amore che la gente ha per questo straordinario artista. Avremmo detto lo stesso se ad appropriarsene fosse stata la sinistra”.

“A Rino, in fin dei conti”, concluse Alessandro all’epoca, “La cosa che interessava era che dalla politica venisse fuori qualcosa di buono per il popolo. E questo con i politici di oggi non succede, quindi sarebbe carino che la smettessero di usare le sue canzoni”.