Kate Middleton fa sognare con l’abito da 4.040 euro che mostra più del dovuto

Kate Middleton, tre cambi di look con scivolone

Kate Middleton ha deciso di lasciare tutti senza fiato in questo tour nei Caraibi. Alla cena di Stato organizzata per lei e William in Giamaica si è presentata con un abito verde di tulle e glitter, firmato Jenny Packham, che è semplicemente divino e concede perfino un dettaglio seducente. E per completare il look da dea, ha indossato gli orecchini preziosissimi della Regina Elisabetta. Splendida anche l’acconciatura strutturata, realizzato con la sua spazzola magica che puoi acquistare online.

Offerta Tangle Angel Puoi acquistare online la spazzola districante simile a quella di Kate Middleton

Ma non è stata l’unica sorpresa in fatto di outfit, perché per tenere il suo primo discorso in questo viaggio, ha indossato un altrettanto meraviglioso tailleur bianco di Alexander McQueen.

Kate Middleton si sta dimostrando all’altezza del ruolo che ha raggiunto nella Famiglia Reale. Ha consolidato la sua immagine di Duchessa rispettosa della tradizione e delle gerarchie di Corte, ma allo stesso tempo sta lavorando a svecchiare la Monarchia in modo graduale e indolore. Perciò, l’abbiamo vista indossare in questo viaggio molte volte i pantaloni, i sandali sia di giorno che di sera e addirittura prendisoli, sfruttando in tal senso il potere degli abiti.

Kate Middleton, l’abito di Jenny Packham da oltre 4mila euro

Per le serate di gala, Kate si è rivelata una vera e propria star. Dopo l’abito rosa scintillante di The Vampire’s Wife, Lady Middleton va sul sicuro e sceglie uno dei brand consolidati del suo guardaroba, che la veste in quasi tutte le occasioni più formali. Si tratta naturalmente di Jenny Packham, di cui la moglie di Will possiede svariati abiti da sera.

Quello scelto per il banchetto di Stato in Giamaica però ha qualcosa in più. Si tratta di un abito neoromantico, principesco per eccellenza, un trionfo di tulle verde bosco, con gonna ampia e importante a cupola, corpetto sciancrata che segna il vitino da vespa, tutto tempestato di cristalli scintillanti.

Ma dove si supera, introducendo un dettaglio innovativo è la scollatura: Kate non si fa più problemi a mostrare le spalle e parte della schiena nude. A dir la verità, non è la prima volta che la Duchessa di Cambridge svela la pelle nuda, ma questo abito osa di più, rivela qualche centimetro in più. Anche se poi con una ruche di tulle intorno al décolleté rimedia all’effetto sconveniente e dona all’abito un tocco bon ton.

Kate Middleton, i gioielli della Regina

Il “Wonder Glitter Tulle Gown” di Jenny Packham è in vendita a 3.791 sterline, pari a circa 4.040 euro. D’altro canto, per Kate si tratta di un abito di rappresentanza, tanto è vero che indossa anche la medaglia del Royal Family Order della Regina Elisabetta e il distintivo del Royal Victorian Order. Per rendere ancora più prezioso il look, Sua Maestà le ha prestato i suoi orecchini e bracciale di smeraldi. La loro origine non è mai stata chiara, ma furono probabilmente un dono dello sceicco Zayed bin Sultan Al Nahyan degli Emirati Arabi Uniti.

Kate Middleton, la spazzola magica

Per una cena di Stato, Kate non poteva che presentarsi coi capelli raccolti, intrecciati tra loro, in una pettinatura strutturata che avrà realizzato con la sua spazzola magica. Il trucco, dai colori neutri, prevede il blush rosa, smokey eye e labbra rosa.

Kate Middleton, il tailleur di Alexander McQueen da oltre 2mila euro

Ma come detto, la Duchessa di Cambridge ha lasciato senza fiato anche con la sua mise da giorno. Per la sua vista all’ufficio del Presidente del consiglio giamaicano e per il suo primo discorso caraibico, Kate ha indossato un tailleur bianco, giacca e pantaloni, di Alexander McQueen, l’altro brand da lei preferito. Costo? 1.945 sterline (2.335 euro circa). Lady Middleton ha abbinato il completo a una camicia arancio, di Ridley London, in seta con piccolo fiocco intorno al collo, una borsa arancio in rafia, di Willow Hilson Vintage e delle décolletée bianche con tacco stiletto di Jimmy Choo. Semplicemente perfetta.