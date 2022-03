Kate Middleton, abito da mille e una notte. Poi scopre le spalle e sbaglia tutto

Kate Middleton, tre cambi di look con scivolone

Agenda fittissima per Kate Middleton che con William è in viaggio di Stato per conto della Regina. La Duchessa di Cambridge lascia il Belize con un completo giacca rossa di Yves Saint Laurent e pantaloni bianchi che ricorda Jackie Kennedy, si cambia in aereo e atterra in Giamaica con un sofisticato abito giallo di Roksanda, per poi scivolare col prendisole a righe, firmato Willow Hilson Vintage. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton, la giacca vintage di Yves Saint Laurent

Dopo tre giorni di tour e l’abito in pizzo blu, il vestito a fiori di Tory Burch e l’outfit da sera scintillante, di The Vampire’s Wife, Kate Middleton ha lasciato il Belize. Per il viaggio in aereo la Duchessa di Cambridge ha stupito tutti con un look retrò che è la conferma del suo gusto squisito in fatto di moda. Kate si è presentata con una giacca vintage rossa di Yves Saint Laurent che ha acquistato mentre studiava all’Università di St Andrews, dove ha incontrato William.

La giacca a monopetto è provvista di due tasche piccole sul petto e due più grandi sui fianchi ed è chiusa da una cintura in stoffa. Kate l’ha abbinata a un paio di pantaloni a palazzo bianchi, décolletée bianche con dettagli in oro, di Aquazzura, uno dei brand preferiti da Meghan Markle, la mini bag con manico di Mulberry, il bracciale rigido in oro con acquamarine, di Halcyon Days, e dei nuovi orecchini in conchiglia di corallo bianco, creati da Anthropologie, messi in evidenza dalla pettinatura a coda di cavallo.

Lady Middleton ha scelto un look sofisticato e mentre cammina sul tappeto rosso accanto a William e viene salutata dalla Guardia d’Onore ricorda tanto Jackie Kennedy.

Kate Middleton, l’abito giallo da mille e una notte

La tappa successiva per i Cambridge è la Giamaica dove rimangono fino a giovedì 24 marzo. Il primo look sfoggiato da Kate è un omaggio al Paese ospitante. Infatti Lady Middleton ha scelto un raffinato abito giallo in onore della bandiera giamaicana. Il vestito su misura è da mille e una notte, semplicemente magnifico. Modello midi con gonna ampia e fluttuante, presenta un top a portafoglio che forma una sorta di fiocco stilizzato, mentre la vita stretta è esaltata da una cintura applicata. Il modello si chiama Brigitte ed è firmato Roksanda, una stilista originaria della Serbia. Costo? 1.095 sterline, circa 1.313 euro.

L’abito scelto da Kate però è stato appositamente modificato per lei. Infatti, il modello è in realtà senza maniche, ma per la Duchessa sono state aggiunte, seguendo il dress code di Corte. Lady Middleton non ha avuto molto tempo per cambiare gli accessori. Quindi ha tenuto le sue Aquazzura, il bracciale e la coda di cavallo. Ma ha trovato il modo di sostituire la borsa con una più elegante clutch bianca di Ferragamo e gli orecchini con un paio a goccia in madreperla di Sezane che ha indossato per la prima volta in questa occasione.

Kate Middleton, scivolone di stile col prendisole

Dopo il saluto alle autorità, William e Kate hanno proseguito coi loro impegni visitando Trench Town, il luogo di nascita della musica reggae. Per l’appuntamento informale Lady Middleton ha adeguato il suo look, osando con un prendisole coloratissimo, che lascia scoperte spalle e parte della schiena. Un azzardo per il protocollo, ma una strategia per presentare un’immagine più giovane della Monarchia.

L’abito con spalline larghe, per mostrare ma non troppo, e scollo quadrato, ha un corpetto rigido e gonna ampia. La stoffa è a righe rosse, blu, azzurre e gialle di dimensioni diverse con disegni neri stilizzati, creato di Willow Hilson, da 369 sterline, andato già esaurito. Il vestito però non rende giustizia a Kate perché non è adatto alla sua figura. La gonna al polpaccio le tronca le gambe e le braccia così scoperte non sono molto eleganti. In più l’abbinamento con un paio di slingbacks dal tacco medio e largo, di Russel & Bromley, è sbagliatissimo. Infine, completano il look i suoi orecchini “Cha Cha” di Maria Black e un bracciale di un artigiano locale. William e Kate si sono divertiti a suonare i bonghi durante un divertente siparietto musicale.