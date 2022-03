Kate Middleton si trasforma: abito scintillante e avvolgente da quasi 3mila euro

Kate Middleton, cambio di look strabiliante: t-shirt e abito da sogno

Il primo abito da sera indossato da Kate Middleton durante il tour caraibico abbaglia nel vero senso della parola. Si tratta di un lungo abito rosa scintillante del brand britannico, The Vampire’s Wife, di cui possiede anche la versione verde bosco. La Duchessa di Cambridge è meravigliosa e la trasformazione dal giorno alla notte è completa, dato che solo poche ore prima si era presentata per l’escursione nella giungla in t-shirt bianca e jeans color kaki.

Kate Middleton, regina della t-shirt bianca

Dopo il look in pizzo blu e l’abito floreale con sandali di corda, Kate Middleton ha sfoggiato un outfit decisamente più casual e comodo per la vista a un antico templio maya nel cuore della foresta del Belize. Accanto a lei William che perfettamente coordinato con la moglie, ha indossato un completo, camicia e pantaloni sportivi verde salvia. Ma torniamo per un attimo a Kate.

La Duchessa ha optato per il più semplice quanto efficace look, scegliendo la t-shirt bianca, un capo che non può mancare nell’armadio di nessuna di noi. Quella di Kate ha uno scollo rotondo ed è elasticizzata. Firmata John Lewis, Lady Midddleton l’ha abbinata a un paio di pantaloni con tasconi sulle gambe, color oliva scuro, di G-Star Row, specializzato in abbigliamento casual. Per proteggersi dall’umidità ha indossato una camicia-safari di Scotch Soda, che ha portato aperta e senza cintura in vita, come è invece prevista dal modello originario.

Prima di addentrarsi nella foresta ha abbinato il completo a un paio di Superga bianche che adora, per poi sostituirle a degli scarponcini con suola rinforzata. Occhiali da sole Ray-Ban Original Wayfarer Classic e piccoli orecchini a cerchio in oro giallo, di Spells of Love.

Ad accompagnare la coppia nel tour, direttore associato dell’Istituto di Archeologia del Belize, Allan Moore, che ha presentato le imponenti rovine maya come “guardare l’interno di Buckingham Palace. Questa è solo una piccola parte di quello che abbiamo qui”.

Kate Middleton, abito di The Vampire’s Wife da 3mila euro

Terminati gli impegni diurni, per la serata di gala Kate ha indossato un magnifico abito rosa glitterato di The Vampire’s Wife, da 2.500 sterline (circa 2.998 euro), che si chiama Light Sleeper. Il brand è stato creato nel 2014 da Suzie Cave, top model e moglie di Nick Cave. Lady Middleton possiede un vestito molto simile in verde bosco, dello stesso brand, che ha indossato durante il viaggio a Dublino.

Ma la versione in rosa è davvero principesca, lungo fino a piedi, con scollo a barchetta, ampie maniche corte a mantello asimmetriche e sottile cintura in stoffa per esaltare il punto vita. Completano la mise una clutch in raso ricamata, di Maya, e i sandali “Mimì” di Jimmy Choo. Fantastici gli orecchini in oro e diamanti, creati da O’nitaa, dal gusto antico.

Ancora una volta Lady Middleton sceglie di non raccogliere i capelli, ma evita anche i suoi famosi boccoli, privilegiando la piastra, anche per evitare il crespo in agguato nei climi umidi. Il make up è naturale con un tocco di blush rosa sulle gote.